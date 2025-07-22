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Раскрыто, что будет с долларом в августе

Раскрыто, что будет с долларом в августе - 22.07.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, что будет с долларом в августе

В последний месяц лета курс доллара существенно не изменится, рассказал агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T03:03+0300

2025-07-22T03:03+0300

2025-07-22T03:03+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В последний месяц лета курс доллара существенно не изменится, рассказал агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.По его словам, в августе поддержку рублю окажет продажа компаний-экспортеров валютной выручки для уплаты налогов."Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот "навес" и дает российской валюте такое мощное преимущество", — указал Силаев.По прогнозу эксперта, в августе американский доллар сохранит позиции в рамках 78-79 рублей. Евро будет находиться на уровне 90-92 рублей, а юань — около 10,88 рубля.

https://1prime.ru/20250720/oshibka-859694120.html

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рынок, финансы, ук альфа-капитал, экспертное мнение