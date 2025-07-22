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Раскрыто, что будет с долларом в августе
Раскрыто, что будет с долларом в августе - 22.07.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, что будет с долларом в августе
В последний месяц лета курс доллара существенно не изменится, рассказал агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T03:03+0300
2025-07-22T03:03+0300
2025-07-22T03:03+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В последний месяц лета курс доллара существенно не изменится, рассказал агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.По его словам, в августе поддержку рублю окажет продажа компаний-экспортеров валютной выручки для уплаты налогов."Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот "навес" и дает российской валюте такое мощное преимущество", — указал Силаев.По прогнозу эксперта, в августе американский доллар сохранит позиции в рамках 78-79 рублей. Евро будет находиться на уровне 90-92 рублей, а юань — около 10,88 рубля.
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рынок, финансы, ук альфа-капитал, экспертное мнение
Экономика, Рынок, Финансы, УК Альфа-Капитал, экспертное мнение
Раскрыто, что будет с долларом в августе
Трейдер Силаев: в августе курс доллара составит 78-79 рублей
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. В последний месяц лета курс доллара существенно не изменится, рассказал агентству "Прайм" старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.
По его словам, в августе поддержку рублю окажет продажа компаний-экспортеров валютной выручки для уплаты налогов.
"Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот "навес" и дает российской валюте такое мощное преимущество", — указал Силаев.
По прогнозу эксперта, в августе американский доллар сохранит позиции в рамках 78-79 рублей. Евро будет находиться на уровне 90-92 рублей, а юань — около 10,88 рубля.
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