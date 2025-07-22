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Доллар дорожает к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле
Доллар дорожает к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле - 22.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле
Стоимость доллара во вторник утром повышается к евро и иене на фоне ожиданий сведений по дальнейшим торговым переговорам США со странами-партнерами,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T08:38+0300
2025-07-22T08:38+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник утром повышается к евро и иене на фоне ожиданий сведений по дальнейшим торговым переговорам США со странами-партнерами, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 8.20 мск курс евро к доллару опускался до 1,1688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 147,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 97,94 пункта. Внимание аналитиков сосредоточено на дальнейшем развитии переговоров США и их торговых партнеров относительно импортных пошлин. Наибольшую важность с точки зрения глобальных перспектив представляют собой сделки Штатов с Евросоюзом и Японией, отмечает экономист Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон (Kristina Clifton), мнение которой приводит агентство Блумберг. "Мы полагаем, что реакция доллара на объявление торговых сделок с данными странами будет зависеть от деталей соглашений", - прокомментировала аналитик агентству Рейтер, отметив, что курс доллара потенциально может перейти к снижению по отношению к евро и фунту стерлингов.
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рынок, торги, доллар, евро, иена
Экономика, Рынок, Торги, доллар, евро, иена
Доллар дорожает к евро и иене в ожидании новостей по мировой торговле
Стоимость доллара к евро и иене растет во вторник в ожидании новостей по мировой торговле
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара во вторник утром повышается к евро и иене на фоне ожиданий сведений по дальнейшим торговым переговорам США со странами-партнерами, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 8.20 мск курс евро к доллару опускался до 1,1688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 147,69 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,09%, до 97,94 пункта.
Внимание аналитиков сосредоточено на дальнейшем развитии переговоров США и их торговых партнеров относительно импортных пошлин. Наибольшую важность с точки зрения глобальных перспектив представляют собой сделки Штатов с Евросоюзом и Японией, отмечает экономист Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон (Kristina Clifton), мнение которой приводит агентство Блумберг.
"Мы полагаем, что реакция доллара на объявление торговых сделок с данными странами будет зависеть от деталей соглашений", - прокомментировала аналитик агентству Рейтер, отметив, что курс доллара потенциально может перейти к снижению по отношению к евро и фунту стерлингов.