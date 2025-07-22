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Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем - 22.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250722/dollar-859780160.html
Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем
Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем - 22.07.2025, ПРАЙМ
Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем
Стоимость доллара к евро и иене во вторник днем меняется слабо и разнонаправленно в ожидании новых рыночных факторов, таких как выступление главы Федеральной... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:37+0300
2025-07-22T12:37+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене во вторник днем меняется слабо и разнонаправленно в ожидании новых рыночных факторов, таких как выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее во вторник и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару рос до 1,17 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 97,84 пункта. Позднее во вторник Пауэлл выступит с речью, из которой инвесторы надеются получить больше сигналов о планах регулятора по монетарной политике. По данным CME Group, 42,2% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в сентябре на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, остальные ждут снижения. В июле аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки. В четверг ЕЦБ объявит свое решение по монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 2,15% после семи снижений подряд. Цикл понижения ставки ЕЦБ начался в сентябре 2024 года, тогда ставка была понижена до 3,65% с 4,25% годовых. Рынки также следят за перспективами мировой торговли и возобновлением американским президентом Дональдом Трампом с августа приостановленных ранее пошлин на импорт. Ранее в июле Трамп заявил, что Штаты с 1 августа введут пошлины в 30% на товары из Евросоюза, в 25% - из Японии. Стоимость евро к доллару снизилась с начала месяца на 0,7%, что может стать первым месяцем ослабления евро в текущем году. С начала года при этом евро укрепился к доллару на 13%. "Способность евро сохранять преимущество перед долларом в условиях напряженности вокруг тарифов будет зависеть от степени эскалации и от того, окажется ли ЕС в относительном проигрыше, в то время как другие страны заключат значительные сделки с США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.
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рынок, торги, доллар, евро, иена
Экономика, Рынок, Торги, доллар, евро, иена
12:37 22.07.2025
 
Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем

Доллар слабо и разнонаправленно меняется к евро и иене в ожидании рыночных факторов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене во вторник днем меняется слабо и разнонаправленно в ожидании новых рыночных факторов, таких как выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее во вторник и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару рос до 1,17 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 97,84 пункта.
Позднее во вторник Пауэлл выступит с речью, из которой инвесторы надеются получить больше сигналов о планах регулятора по монетарной политике. По данным CME Group, 42,2% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в сентябре на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, остальные ждут снижения. В июле аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки.
В четверг ЕЦБ объявит свое решение по монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 2,15% после семи снижений подряд. Цикл понижения ставки ЕЦБ начался в сентябре 2024 года, тогда ставка была понижена до 3,65% с 4,25% годовых.
Рынки также следят за перспективами мировой торговли и возобновлением американским президентом Дональдом Трампом с августа приостановленных ранее пошлин на импорт. Ранее в июле Трамп заявил, что Штаты с 1 августа введут пошлины в 30% на товары из Евросоюза, в 25% - из Японии.
Стоимость евро к доллару снизилась с начала месяца на 0,7%, что может стать первым месяцем ослабления евро в текущем году. С начала года при этом евро укрепился к доллару на 13%.
"Способность евро сохранять преимущество перед долларом в условиях напряженности вокруг тарифов будет зависеть от степени эскалации и от того, окажется ли ЕС в относительном проигрыше, в то время как другие страны заключат значительные сделки с США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Юань открыл торги во вторник снижением
10:07
 
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