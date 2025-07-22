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Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем

Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем - 22.07.2025, ПРАЙМ

Доллар слабо колеблется к евро и иене во вторник днем

Стоимость доллара к евро и иене во вторник днем меняется слабо и разнонаправленно в ожидании новых рыночных факторов, таких как выступление главы Федеральной... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:37+0300

2025-07-22T12:37+0300

2025-07-22T12:37+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене во вторник днем меняется слабо и разнонаправленно в ожидании новых рыночных факторов, таких как выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее во вторник и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск курс евро к доллару рос до 1,17 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 147,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 97,84 пункта. Позднее во вторник Пауэлл выступит с речью, из которой инвесторы надеются получить больше сигналов о планах регулятора по монетарной политике. По данным CME Group, 42,2% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС в сентябре на текущем уровне в 4,25-4,5% годовых, остальные ждут снижения. В июле аналитики практически единогласно ожидают сохранения ставки. В четверг ЕЦБ объявит свое решение по монетарной политике. Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 2,15% после семи снижений подряд. Цикл понижения ставки ЕЦБ начался в сентябре 2024 года, тогда ставка была понижена до 3,65% с 4,25% годовых. Рынки также следят за перспективами мировой торговли и возобновлением американским президентом Дональдом Трампом с августа приостановленных ранее пошлин на импорт. Ранее в июле Трамп заявил, что Штаты с 1 августа введут пошлины в 30% на товары из Евросоюза, в 25% - из Японии. Стоимость евро к доллару снизилась с начала месяца на 0,7%, что может стать первым месяцем ослабления евро в текущем году. С начала года при этом евро укрепился к доллару на 13%. "Способность евро сохранять преимущество перед долларом в условиях напряженности вокруг тарифов будет зависеть от степени эскалации и от того, окажется ли ЕС в относительном проигрыше, в то время как другие страны заключат значительные сделки с США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.

https://1prime.ru/20250722/yuan-859775674.html

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рынок, торги, доллар, евро, иена