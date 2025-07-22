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Доллар дешевеет к другим мировым валютам

Доллар дешевеет к другим мировым валютам - 22.07.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к другим мировым валютам

Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы следят за переговорами о высоких... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:00+0300

2025-07-22T18:00+0300

2025-07-22T18:00+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы следят за переговорами о высоких пошлинах на импорт в США товаров из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару растёт до 1,1705 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 146,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 97,69 пункта. Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров представителей США с рядом стран перед введением импортных пошлин 1 августа. Так, в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Аналитики оценивают влияние потенциальной договоренности США и ЕС на стоимость евро. "Способность евро сохранять предпочтение перед долларом в условиях напряженности вокруг пошлин будет зависеть от масштабов любой эскалации и от того, окажется ли ЕС в относительном проигрыше", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).

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