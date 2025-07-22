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Доллар дешевеет к другим мировым валютам - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/dollar-859794141.html
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Доллар дешевеет к другим мировым валютам - 22.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к другим мировым валютам
Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы следят за переговорами о высоких... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:00+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы следят за переговорами о высоких пошлинах на импорт в США товаров из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару растёт до 1,1705 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 146,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 97,69 пункта. Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров представителей США с рядом стран перед введением импортных пошлин 1 августа. Так, в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Аналитики оценивают влияние потенциальной договоренности США и ЕС на стоимость евро. "Способность евро сохранять предпочтение перед долларом в условиях напряженности вокруг пошлин будет зависеть от масштабов любой эскалации и от того, окажется ли ЕС в относительном проигрыше", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).
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торги, доллар
Экономика, Торги, доллар
18:00 22.07.2025
 
Доллар дешевеет к другим мировым валютам

Доллар дешевеет в ожидании введения пошлин США на импорт из Европы

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США и монеты
Купюра доллара США и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы следят за переговорами о высоких пошлинах на импорт в США товаров из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 17.44 мск курс евро к доллару растёт до 1,1705 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1696 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 146,52 иены с уровня предыдущего закрытия в 147,4 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,17%, до 97,69 пункта.
Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров представителей США с рядом стран перед введением импортных пошлин 1 августа.
Так, в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Аналитики оценивают влияние потенциальной договоренности США и ЕС на стоимость евро.
"Способность евро сохранять предпочтение перед долларом в условиях напряженности вокруг пошлин будет зависеть от масштабов любой эскалации и от того, окажется ли ЕС в относительном проигрыше", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Доллар заметно дешевеет
Вчера, 18:45
 
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