https://1prime.ru/20250722/dtp-859776815.html

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП - 22.07.2025, ПРАЙМ

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, один человек доставлен в больницу... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T11:02+0300

2025-07-22T11:02+0300

2025-07-22T11:02+0300

происшествия

туризм

бизнес

россия

анталья

турция

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, один человек доставлен в больницу для проведения обследования, остальные - в отели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии. "Автобус, направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. Серьёзных травм ни у кого нет. Один человек обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов доставили в отели", - сообщили в союзе. "Все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Оказывается необходимое содействие. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами", - добавили там.

https://1prime.ru/20240629/dtp-849597726.html

анталья

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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, российский союз туриндустрии