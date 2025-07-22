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В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, один человек доставлен в больницу... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:02+0300
2025-07-22T11:02+0300
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, один человек доставлен в больницу для проведения обследования, остальные - в отели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии. "Автобус, направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. Серьёзных травм ни у кого нет. Один человек обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов доставили в отели", - сообщили в союзе. "Все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Оказывается необходимое содействие. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами", - добавили там.
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туризм, бизнес, россия, анталья, турция, российский союз туриндустрии
Происшествия, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Анталья, ТУРЦИЯ, Российский союз туриндустрии
11:02 22.07.2025
 
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

РСТ: автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, направляясь из аэропорта Антальи в Сиде, один человек доставлен в больницу для проведения обследования, остальные - в отели, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
"Автобус, направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. Серьёзных травм ни у кого нет. Один человек обратился за медицинской помощью и был оперативно доставлен в больницу для проведения обследования и необходимых процедур. Остальных туристов доставили в отели", - сообщили в союзе.
"Все туристы были застрахованы, с ними на постоянной связи представители туроператора. Оказывается необходимое содействие. Причины инцидента будут установлены правоохранительными органами", - добавили там.
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