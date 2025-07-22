https://1prime.ru/20250722/ekspert-859771095.html
Эксперт рассказала, когда подорожает борщевой набор
Эксперт рассказала, когда подорожает борщевой набор - 22.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, когда подорожает борщевой набор
Стоимость "борщевого набора", в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, уменьшится уже к августу и достигнет минимальных значений | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T05:47+0300
2025-07-22T05:47+0300
2025-07-22T05:47+0300
экономика
бизнес
чукотка
якутия
москва
акра
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859771095.jpg?1753152440
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость "борщевого набора", в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, уменьшится уже к августу и достигнет минимальных значений осенью, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"Учитывая сезонный характер изменения цен на овощи борщевого набора, к августу можно будет заметить снижение цен на данную категорию товаров, а в осенний период минимальные внутригодовые значения цены", - отметила Траутман.
Она объяснила, что максимальная цена на "борщевой набор" фиксируется в мае-июле. Это происходит из-за роста импортных поставок овощей на фоне исчерпания имеющихся запасов. Тогда как сильнее всего цена падает в сентябре-ноябре, когда происходит сбор собственного урожая.
Кроме того, Траутман отметила, что в среднем по России "борщевой набор" в июне 2025 года подорожал на 97 рублей в годовом выражении, его цена достигла 385 рублей. При этом максимальная стоимость овощей была зафиксирована на Чукотке, в Якутии и Ненецком автономном округе. Больше всего набор подорожал за год в Томской области - на 151 рубль. В Москве этот показатель составил 134 рубля.
"По состоянию на июнь 2025 года минимальная стоимость овощей "борщевого набора" зафиксирована в Республиках Северная Осетия - Алания, Мордовия и Адыгея, в первую пятерку регионов также входят Пензенская и Нижегородская области", - добавила она.
По ее словам, в июне текущего года стоимость свеклы, моркови и капусты не является максимальной с января 2018 года, цена лука чуть выше, однако близка к пиковому значению 2022 года. Высокую цену всего "борщевого набора" определяет стоимость картофеля, которая почти в 1,5 раза превысила максимальное значение 2022 года.
чукотка
якутия
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, чукотка, якутия, москва, акра
Экономика, Бизнес, Чукотка, ЯКУТИЯ, МОСКВА, АКРА
Эксперт рассказала, когда подорожает борщевой набор
Эксперт АКРА Траутман: стоимость борщевого набора уменьшится к августу
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость "борщевого набора", в который входят свекла, морковь, лук, картофель и белокочанная капуста, уменьшится уже к августу и достигнет минимальных значений осенью, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"Учитывая сезонный характер изменения цен на овощи борщевого набора, к августу можно будет заметить снижение цен на данную категорию товаров, а в осенний период минимальные внутригодовые значения цены", - отметила Траутман.
Она объяснила, что максимальная цена на "борщевой набор" фиксируется в мае-июле. Это происходит из-за роста импортных поставок овощей на фоне исчерпания имеющихся запасов. Тогда как сильнее всего цена падает в сентябре-ноябре, когда происходит сбор собственного урожая.
Кроме того, Траутман отметила, что в среднем по России "борщевой набор" в июне 2025 года подорожал на 97 рублей в годовом выражении, его цена достигла 385 рублей. При этом максимальная стоимость овощей была зафиксирована на Чукотке, в Якутии и Ненецком автономном округе. Больше всего набор подорожал за год в Томской области - на 151 рубль. В Москве этот показатель составил 134 рубля.
"По состоянию на июнь 2025 года минимальная стоимость овощей "борщевого набора" зафиксирована в Республиках Северная Осетия - Алания, Мордовия и Адыгея, в первую пятерку регионов также входят Пензенская и Нижегородская области", - добавила она.
По ее словам, в июне текущего года стоимость свеклы, моркови и капусты не является максимальной с января 2018 года, цена лука чуть выше, однако близка к пиковому значению 2022 года. Высокую цену всего "борщевого набора" определяет стоимость картофеля, которая почти в 1,5 раза превысила максимальное значение 2022 года.