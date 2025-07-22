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Эксперты выяснили, почему россияне не станут покрывать коллег - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, почему россияне не станут покрывать коллег
Эксперты выяснили, почему россияне не станут покрывать коллег - 22.07.2025, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, почему россияне не станут покрывать коллег
Шесть из десяти россиян не станут покрывать коллег, делящихся конфиденциальной информацией о компании с конкурентами: причем желание сообщить о недобросовестном | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T03:46+0300
2025-07-22T03:46+0300
технологии
бизнес
экономика
superjob
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Шесть из десяти россиян не станут покрывать коллег, делящихся конфиденциальной информацией о компании с конкурентами: причем желание сообщить о недобросовестном сотруднике выше у тех, кто больше зарабатывает, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob. "Так, 57% россиян сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию", - показало исследование мнений 1 600 респондентов. Эти респонденты аргументируют свою позицию так: "Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме"; "Не люблю предательство"; "Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно". А 11% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: "Стучать нехорошо. Впрочем, все зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы"; "Я работаю в такой сфере, что утечка данных - обычное явление, и борьба с этим бесполезна". Каждый третий (32%) затрудняется с однозначным ответом: "Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение". Исследователи отметили, что более принципиальными оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет - 61% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге. Любопытно, что чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений. Так, семь из десяти респондентов с доходом от 100 тысяч рублей не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, столь же однозначной позиции придерживается только 41%. За последние 12 лет доля работников, потенциально готовых сообщать о нарушениях коллег в вопросах конфиденциальности, увеличилась, указали исследователи. Так, в настоящее время эта доля достигла 57%, в 2023 году она составляла 54%, а в 2013 году были готовы сообщать о таких нарушениях половина опрошенных.
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40
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40
технологии, бизнес, superjob
Технологии, Бизнес, Экономика, SuperJob
03:46 22.07.2025
 
Эксперты выяснили, почему россияне не станут покрывать коллег

SuperJob: 67% россиян не станут покрывать коллег, делящихся информацией с конкурентами

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Шесть из десяти россиян не станут покрывать коллег, делящихся конфиденциальной информацией о компании с конкурентами: причем желание сообщить о недобросовестном сотруднике выше у тех, кто больше зарабатывает, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Так, 57% россиян сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Эти респонденты аргументируют свою позицию так: "Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме"; "Не люблю предательство"; "Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно".
А 11% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: "Стучать нехорошо. Впрочем, все зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы"; "Я работаю в такой сфере, что утечка данных - обычное явление, и борьба с этим бесполезна".
Каждый третий (32%) затрудняется с однозначным ответом: "Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение".
Исследователи отметили, что более принципиальными оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет - 61% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге.
Любопытно, что чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений. Так, семь из десяти респондентов с доходом от 100 тысяч рублей не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, столь же однозначной позиции придерживается только 41%.
За последние 12 лет доля работников, потенциально готовых сообщать о нарушениях коллег в вопросах конфиденциальности, увеличилась, указали исследователи. Так, в настоящее время эта доля достигла 57%, в 2023 году она составляла 54%, а в 2013 году были готовы сообщать о таких нарушениях половина опрошенных.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесSuperJob
 
 
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