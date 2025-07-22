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Эксперты рассказали о снижении спроса на льготную ипотеку

Эксперты рассказали о снижении спроса на льготную ипотеку - 22.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении спроса на льготную ипотеку

Спрос на льготные ипотечные программы в РФ во втором квартале 2025 года сократился, а на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке вырос сильнее всего,... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T07:42+0300

2025-07-22T07:42+0300

2025-07-22T07:42+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Спрос на льготные ипотечные программы в РФ во втором квартале 2025 года сократился, а на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке вырос сильнее всего, увеличившись на 21,4%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Снижение общего интереса к ипотеке сопровождалось сдвигами внутри программ. Сильнее всего вырос спрос на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке - рост составил 21,4%. Это единственный сегмент, показавший стабильную положительную динамику, несмотря на колебания общего спроса. Небольшой прирост показала и военная ипотека - плюс 0,7%", - сообщают аналитики. По данным финансового маркетплейса, количество расчетов и заявок на ипотеку во втором квартале снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущим кварталом. "Апрель стал самым слабым месяцем - минус 23,6% к марту, но в мае рынок оживился, прибавив 31%, после чего в июне снова вернулся к снижению", - говорится в исследовании. Также отмечается, что другие популярные госпрограммы снизили обороты. "Семейная ипотека потеряла 27,4% спроса, что стало самым заметным падением среди всех направлений. На 25,5% сократился интерес к дальневосточной ипотеке, на 18,1% - к ипотеке для IT-специалистов. Сельская ипотека также просела, но спад был меньше -11,4%", - подсчитали аналитики. Исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак считает, что снижение спроса на льготные ипотечные программы говорит о том, что они частично исчерпали себя: большинство подходящих под условия заёмщиков уже воспользовались возможностью приобрести жильё с господдержкой. "Для многих молодых покупателей без детей, не работающих в IT и не попадающих под другие целевые категории, вторичный рынок - фактически единственный доступный путь к собственной квартире", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, финансы