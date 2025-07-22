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Госдума приняла закон об освобождении части мигрантов от экзамена по языку

Госдума приняла закон об освобождении части мигрантов от экзамена по языку - 22.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об освобождении части мигрантов от экзамена по языку

Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:58+0300

2025-07-22T14:58+0300

2025-07-22T14:58+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты. Законопроектом предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предусматриваемая законопроектом мера, позволит сократить издержки времени на привлечение необходимых кадровых ресурсов за счет иностранных граждан, более эффективно удовлетворять потребности российской экономики, в том числе в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. Также в целях обеспечения постепенной, более последовательной языковой адаптации в России предусматривается увеличение срока предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по профессии в соответствии с перечнем профессий, утвержденным приказом Минтруда. "Неэффективность работы в части миграционной политики вызвана тем, что министерство труда и социальной защиты формирует списки, квоты выделяет, не учитывает в этих квотах профессии, которые не должны там никогда быть. Они оказываются. При этом, соответственно, эти квоты растут. Посмотрите: в полтора раза, но не используются. Тоже непонятно почему. Если квота используется, надо тогда обосновывать ее рост, только после этого решение принимать. И вот это все одно к другому. Как итог: мы с вами приходим к тому, что проблема требует обсуждения", - сказал председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании. Володин отметил, что нужно "отдать должное министерству труда, статс-секретарю, за то, что разговор даром не прошел на прошлой неделе". "Министерство отреагировало. Надеемся, что все необходимые решения будут своевременно приняты, но нам надо здесь в любом случае на будущее постараться, чтобы многое изменилось в лучшую сторону", - заключил он.

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общество , бизнес, рф, вячеслав володин, госдума, мигранты