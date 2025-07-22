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"Россети" сообщили о снижении числа технарушений в российской электросети

"Россети" сообщили о снижении числа технарушений в российской электросети - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Россети" сообщили о снижении числа технарушений в российской электросети

Количество технологических нарушений в Единой национальной электрической сети России (ЕНЭС) сократилось на 9% в прошлом полугодии по сравнению с аналогичным... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:47+0300

2025-07-22T15:47+0300

2025-07-22T15:47+0300

энергетика

россети

нарушения

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Количество технологических нарушений в Единой национальной электрической сети России (ЕНЭС) сократилось на 9% в прошлом полугодии по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, заявили в компании "Россети" по итогам совещания о результатах функционирования ЕНЭС с участием первого замглавы компании Андрея Мурова. "В числе позитивных итогов полугодия Андрей Муров отметил улучшение надежности электроснабжения. В целом по ЕНЭС количество технологических нарушений сократилось на 9% в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в сообщении. "Лучшая динамика зафиксирована в магистральных электрических сетях Востока, где удельная аварийность снижена на 16%. При этом лучшим с точки зрения абсолютного значения показателя стало предприятие, обслуживающее объекты ЕНЭС в Республике Саха (Якутия)", - уточняется там. Также на совещании рассматривались итоги работы по технологическому присоединению, исполнение инвестиционной программы, вопросы безопасности и кадровой политики. Особое внимание было уделено снижению травматизма и реализации комплекса мер, нацеленных на защиту производственного персонала, заключается в сообщении.

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россети, нарушения