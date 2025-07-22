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Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" - 22.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250722/evraz-859788462.html
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" - 22.07.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"
Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:34+0300
2025-07-22T15:34+0300
экономика
бизнес
московская область
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), сообщила компания. Ранее в материалах арбитражного суда Московской области сообщалось, что заявление Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК", входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), будет рассмотрено 22 июля. "Evraz plc сообщает, что 22 июля 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" в соответствии с законом ... "Об экономически значимых организациях". Данное решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении компании. Evraz plc планирует обжаловать это решение, сказано в релизе.
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бизнес, московская область, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, Московская область, РФ, Минпромторг
15:34 22.07.2025
 
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"

Арбитраж приостановил корпоративные права Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкEvraz
Evraz - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), сообщила компания.
Ранее в материалах арбитражного суда Московской области сообщалось, что заявление Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК", входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), будет рассмотрено 22 июля.
"Evraz plc сообщает, что 22 июля 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" в соответствии с законом ... "Об экономически значимых организациях". Данное решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении компании.
Evraz plc планирует обжаловать это решение, сказано в релизе.
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