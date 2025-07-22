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Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"

Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" - 22.07.2025, ПРАЙМ

Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"

Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:34+0300

2025-07-22T15:34+0300

2025-07-22T15:34+0300

экономика

бизнес

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), сообщила компания. Ранее в материалах арбитражного суда Московской области сообщалось, что заявление Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК", входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), будет рассмотрено 22 июля. "Evraz plc сообщает, что 22 июля 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" в соответствии с законом ... "Об экономически значимых организациях". Данное решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении компании. Evraz plc планирует обжаловать это решение, сказано в релизе.

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