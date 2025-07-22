https://1prime.ru/20250722/evraz-859788462.html
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" - 22.07.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"
Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:34+0300
2025-07-22T15:34+0300
2025-07-22T15:34+0300
экономика
бизнес
московская область
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/12/839791259_0:334:3045:2047_1920x0_80_0_0_68bd5bee5e915d8713f0b8e35bbcebd7.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), сообщила компания. Ранее в материалах арбитражного суда Московской области сообщалось, что заявление Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК", входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), будет рассмотрено 22 июля. "Evraz plc сообщает, что 22 июля 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" в соответствии с законом ... "Об экономически значимых организациях". Данное решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении компании. Evraz plc планирует обжаловать это решение, сказано в релизе.
https://1prime.ru/20250627/evraz-858981357.html
московская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83979/12/839791259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9e3b6c750bb84e871cb0efe65e45ecdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, московская область, рф, минпромторг
Экономика, Бизнес, Московская область, РФ, Минпромторг
Суд приостановил права британской Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"
Арбитраж приостановил корпоративные права Evraz plc в отношении "Евраз НТМК"
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановке корпоративных прав британской Evraz plc в отношении ее дочернего АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" ("Евраз НТМК"), сообщила компания.
Ранее в материалах арбитражного суда Московской области сообщалось, что заявление Минпромторга РФ о приостановке корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК", входящего в перечень российских экономически значимых организаций (ЭЗО), будет рассмотрено 22 июля.
"Evraz plc сообщает, что 22 июля 2025 года Арбитражный суд Московской области принял решение о приостановлении корпоративных прав Evraz plc в отношении "Евраз НТМК" в соответствии с законом ... "Об экономически значимых организациях". Данное решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении компании.
Evraz plc планирует обжаловать это решение, сказано в релизе.
Великобритания разрешила "Евразу" продать активы в Северной Америке