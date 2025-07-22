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Французская фармкомпания Sanofi покупает британскую биотехническую Vicebio
Французская фармкомпания Sanofi покупает британскую биотехническую Vicebio - 22.07.2025, ПРАЙМ
Французская фармкомпания Sanofi покупает британскую биотехническую Vicebio
Французская фармацевтическая Sanofi приобретает британскую биотехническую компанию Vicebio для совместной разработки вакцин против респираторных вирусов,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:45+0300
2025-07-22T18:45+0300
2025-07-22T18:45+0300
экономика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Французская фармацевтическая Sanofi приобретает британскую биотехническую компанию Vicebio для совместной разработки вакцин против респираторных вирусов, следует из пресс-релиза Sanofi. "Sanofi сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении компании Vicebio Ltd, частной биотехнической компании со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Приобретение позволит создать комбинированную вакцину ранней стадии для респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса человека.., а также расширить возможности по проектированию и разработки вакцин с помощью технологии Vicebio Molecular Clamp", - говорится в сообщении. Согласно условиям сделки, Sanofi приобретет весь акционерный капитал Vicebio за 1,15 миллиарда долларов, также возможны поэтапные выплаты в размере 450 миллионов долларов в зависимости от результатов разработки вакцин и их соответствия регуляторным требованиям. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале текущего года при соблюдении необходимых условий, которые включают в себя получение одобрения регулирующих органов. Приобретение Vicebio не окажет существенного влияния на финансовые прогнозы Sanofi в 2025 году, указывает французская компания. Sanofi - одна из ведущих мировых компаний в области здравоохранения, которая представляет линейку препаратов для лечения иммунных, онкологических, неврологических, редких заболеваний, в том числе крови, а также разрабатывает вакцины. Корпорация осуществляет деятельность в 70 странах. Штаб-квартира Sanofi находится в Париже.
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франция, sanofi, великобритания
Экономика, ФРАНЦИЯ, Sanofi, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Французская фармкомпания Sanofi покупает британскую биотехническую Vicebio
Французская фармкомпания Sanofi приобретает британскую биотехническую Vicebio
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Французская фармацевтическая Sanofi приобретает британскую биотехническую компанию Vicebio для совместной разработки вакцин против респираторных вирусов, следует из пресс-релиза Sanofi.
"Sanofi сегодня объявила о заключении соглашения о приобретении компании Vicebio Ltd, частной биотехнической компании со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Приобретение позволит создать комбинированную вакцину ранней стадии для респираторно-синцитиального вируса и метапневмовируса человека.., а также расширить возможности по проектированию и разработки вакцин с помощью технологии Vicebio Molecular Clamp", - говорится в сообщении.
Согласно условиям сделки, Sanofi приобретет весь акционерный капитал Vicebio за 1,15 миллиарда долларов, также возможны поэтапные выплаты в размере 450 миллионов долларов в зависимости от результатов разработки вакцин и их соответствия регуляторным требованиям.
Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале текущего года при соблюдении необходимых условий, которые включают в себя получение одобрения регулирующих органов. Приобретение Vicebio не окажет существенного влияния на финансовые прогнозы Sanofi в 2025 году, указывает французская компания.
Sanofi - одна из ведущих мировых компаний в области здравоохранения, которая представляет линейку препаратов для лечения иммунных, онкологических, неврологических, редких заболеваний, в том числе крови, а также разрабатывает вакцины. Корпорация осуществляет деятельность в 70 странах. Штаб-квартира Sanofi находится в Париже.
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