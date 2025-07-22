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ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка - 22.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка
ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка - 22.07.2025, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка, сообщили в пресс-службе ведомства. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T14:17+0300
2025-07-22T14:17+0300
фас рф
ненадлежащая реклама
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рекламный ролик организации транслировался в радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом сведения о существенных условиях получения финансовой услуги в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. "ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей", - также сказано в сообщении. Также указывается, что служба возбудила дело, организации грозит штраф.
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фас рф, ненадлежащая реклама, газпромбанк
ФАС РФ, ненадлежащая реклама, Газпромбанк
14:17 22.07.2025
 
ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка

ФАС признала ненадлежащим рекламный ролик Газпромбанка о вкладе с повышенной ставкой

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Рекламный ролик организации транслировался в радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом сведения о существенных условиях получения финансовой услуги в нем отсутствовали", - говорится в сообщении.
"ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей", - также сказано в сообщении.
Также указывается, что служба возбудила дело, организации грозит штраф.
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