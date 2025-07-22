https://1prime.ru/20250722/fas-859784853.html

ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка

ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка - 22.07.2025, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка, сообщили в пресс-службе ведомства. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T14:17+0300

2025-07-22T14:17+0300

2025-07-22T14:17+0300

фас рф

ненадлежащая реклама

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу Газпромбанка, сообщили в пресс-службе ведомства. "Рекламный ролик организации транслировался в радиоэфире и содержал привлекательные сведения о вкладе с повышенной ставкой до 24% годовых. При этом сведения о существенных условиях получения финансовой услуги в нем отсутствовали", - говорится в сообщении. "ФАС признала рекламу Газпромбанка ненадлежащей", - также сказано в сообщении. Также указывается, что служба возбудила дело, организации грозит штраф.

https://1prime.ru/20250721/fas-859759959.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, ненадлежащая реклама, газпромбанк