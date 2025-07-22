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В России будут блокировать фильмы, дискредитирующих традиционные ценности

В России будут блокировать фильмы, дискредитирующих традиционные ценности - 22.07.2025, ПРАЙМ

В России будут блокировать фильмы, дискредитирующих традиционные ценности

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:12+0300

2025-07-22T19:12+0300

2025-07-22T19:12+0300

политика

россия

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блокировка

ценности

госдума

закон

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о прокатных удостоверениях для показа фильмов, обязав владельцев аудиовизуальных сервисов не допускать распространение материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и блокировать их. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении 24 июня. Госдумой была одобрена поправка, обязывающая владельцев аудиовизуальных сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение материалов, в отношении которых Минкультуры России "принято решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание". Кроме того, поправками предусматривается, что владельцы страниц социальных сетей, доступ к которым в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, в течение суток должны будут удалить (при наличии) аудиовизуальные произведения, в отношении которых Минкультуры РФ приняло решение об отказе в предоставлении прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдало заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Уточняется, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. "Важно, что с принятием поправок мы усилили ответственность не только киносообщества, но и владельцев онлайн-платформ, видеосервисов, платформ в сети. Если вы даете доступ к массовому контенту - будьте добры соблюдать законодательство и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве основ общественного сознания", - сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Депутат напомнил, что с осени прошлого года оформить прокатное удостоверение стало проще: весь процесс переведен в цифровой формат, все можно сделать через портал "Госуслуги". "Государство, с одной стороны, создало комфортную среду для кинопроизводителей, с другой - установило четкие моральные и правовые ориентиры. Мы за ответственную свободу, за культуру, которая просвещает, а не развращает", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фильмы, блокировка, ценности, госдума, закон