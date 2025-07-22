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В Евросоюзе напомнили Украине об условиях выделения финпомощи - 22.07.2025, ПРАЙМ
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В Евросоюзе напомнили Украине об условиях выделения финпомощи
В Евросоюзе напомнили Украине об условиях выделения финпомощи - 22.07.2025, ПРАЙМ
В Евросоюзе напомнили Украине об условиях выделения финпомощи
В ЕС на фоне решения украинской Рады, по сути уничтожившего независимость национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:20+0300
2025-07-22T15:20+0300
экономика
евросоюз
финансовая помощь для украины
условия
демократия
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. В ЕС на фоне решения украинской Рады, по сути уничтожившего независимость национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили об обеспокоенности и напомнили, что выделяют Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ и "демократического управления". "Я могу сказать, что Евросоюз обеспокоен недавними действиями Украины в отношении ее антикоррупционных институтов, непосредственно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для программы реформ в Украине и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общества", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Он также напомнил, что финансы Брюссель предоставляет Киеву при условии проведения реформ и осуществления "демократического управления". "ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии прогресса в обеспечении прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Вступление Украины в ЕС потребует наличие мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечение институциональной устойчивости. ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать верховенство закона на Украине", - пояснил представитель ЕК. Ранее во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту. "Согласно регламенту сейчас спикер не имеет право подписать эти изменения. Но я убежден, что будут пытаться это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров", - подчеркнул парламентарий. Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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евросоюз, финансовая помощь для украины, условия, демократия
Экономика, Евросоюз, финансовая помощь для Украины, Условия, демократия
15:20 22.07.2025
 
В Евросоюзе напомнили Украине об условиях выделения финпомощи

В ЕС напомнили Украине, что выделяют финпомощь при условии реформ и демократии

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – ПРАЙМ. В ЕС на фоне решения украинской Рады, по сути уничтожившего независимость национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили об обеспокоенности и напомнили, что выделяют Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ и "демократического управления".
"Я могу сказать, что Евросоюз обеспокоен недавними действиями Украины в отношении ее антикоррупционных институтов, непосредственно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для программы реформ в Украине и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общества", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Он также напомнил, что финансы Брюссель предоставляет Киеву при условии проведения реформ и осуществления "демократического управления". "ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии прогресса в обеспечении прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Вступление Украины в ЕС потребует наличие мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечение институциональной устойчивости. ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать верховенство закона на Украине", - пояснил представитель ЕК.
Ранее во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту. "Согласно регламенту сейчас спикер не имеет право подписать эти изменения. Но я убежден, что будут пытаться это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров", - подчеркнул парламентарий.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Рогов объяснил, зачем Зеленский пошел на зачистку НАБУ
13:43
 
ЭкономикаЕвросоюзфинансовая помощь для УкраиныУсловиядемократия
 
 
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