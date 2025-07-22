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МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР - 22.07.2025, ПРАЙМ
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МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР
МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР - 22.07.2025, ПРАЙМ
МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР
Прирост спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по итогам текущего года окажется самым слабым с 2022 года, такой прогноз приводит Международное... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T12:18+0300
2025-07-22T12:18+0300
энергетика
мэа
газ
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Прирост спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по итогам текущего года окажется самым слабым с 2022 года, такой прогноз приводит Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём ежеквартальном докладе. "Ожидается, что спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится менее чем на 1% – это самый слабый годовой темп роста с 2022 года", – говорится в докладе. Уточняется, что рост спроса на природный газ в Азии в первой половине года значительно замедлился, что было обусловлено макроэкономической неопределенностью и высокими спотовыми ценами на сжиженный природный газ (СПГ). При этом в Китае потребление природного газа снизилось - на 1% в годовом исчислении, а импорт СПГ сократился ещё более резко - более чем на 20%. А в Индии за первые пять месяцев года спрос на газ снизился на 7% в годовом исчислении, в основном за счет сокращения потребления в нефтеперерабатывающем и промышленном секторах. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне текущего года отмечал, что страны АТР сыграют ключевую роль в увеличении к 2050 году потребления газа в мире почти на треть. В 2024 году на них пришлось почти 50% мирового роста ВВП, уточнял он.
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мэа, газ, азиатско-тихоокеанский регион
Энергетика, МЭА, Газ, Азиатско-Тихоокеанский регион
12:18 22.07.2025
 
МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР

МЭА: прирост спроса на газ в АТР может оказаться самым слабым с 2022 года

© Unsplash/Myko M Газовая плита
Газовая плита
© Unsplash/Myko M
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Прирост спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по итогам текущего года окажется самым слабым с 2022 года, такой прогноз приводит Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём ежеквартальном докладе.
"Ожидается, что спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится менее чем на 1% – это самый слабый годовой темп роста с 2022 года", – говорится в докладе.
Уточняется, что рост спроса на природный газ в Азии в первой половине года значительно замедлился, что было обусловлено макроэкономической неопределенностью и высокими спотовыми ценами на сжиженный природный газ (СПГ).
При этом в Китае потребление природного газа снизилось - на 1% в годовом исчислении, а импорт СПГ сократился ещё более резко - более чем на 20%. А в Индии за первые пять месяцев года спрос на газ снизился на 7% в годовом исчислении, в основном за счет сокращения потребления в нефтеперерабатывающем и промышленном секторах.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне текущего года отмечал, что страны АТР сыграют ключевую роль в увеличении к 2050 году потребления газа в мире почти на треть. В 2024 году на них пришлось почти 50% мирового роста ВВП, уточнял он.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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10:58
 
ЭнергетикаМЭАГазАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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