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МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР

МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР - 22.07.2025, ПРАЙМ

МЭА ожидает самый слабый за три года прирост спроса на газ в АТР

Прирост спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по итогам текущего года окажется самым слабым с 2022 года, такой прогноз приводит Международное... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T12:18+0300

2025-07-22T12:18+0300

2025-07-22T12:18+0300

энергетика

мэа

газ

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Прирост спроса на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) по итогам текущего года окажется самым слабым с 2022 года, такой прогноз приводит Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём ежеквартальном докладе. "Ожидается, что спрос на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличится менее чем на 1% – это самый слабый годовой темп роста с 2022 года", – говорится в докладе. Уточняется, что рост спроса на природный газ в Азии в первой половине года значительно замедлился, что было обусловлено макроэкономической неопределенностью и высокими спотовыми ценами на сжиженный природный газ (СПГ). При этом в Китае потребление природного газа снизилось - на 1% в годовом исчислении, а импорт СПГ сократился ещё более резко - более чем на 20%. А в Индии за первые пять месяцев года спрос на газ снизился на 7% в годовом исчислении, в основном за счет сокращения потребления в нефтеперерабатывающем и промышленном секторах. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне текущего года отмечал, что страны АТР сыграют ключевую роль в увеличении к 2050 году потребления газа в мире почти на треть. В 2024 году на них пришлось почти 50% мирового роста ВВП, уточнял он.

https://1prime.ru/20250722/spg-859776510.html

азиатско-тихоокеанский регион

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мэа, газ, азиатско-тихоокеанский регион