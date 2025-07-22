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Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, пишут СМИ
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, пишут СМИ
Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на решение суда. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:55+0300
2025-07-22T11:55+0300
гаага
суд
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на решение суда. "Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта "Газпром" GAZP.MM в Нидерландах", - сообщает СМИ. Речь идет о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Арест был ранее наложен в обеспечение отдельных исков украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест". Нидерландский суд решил, что арест активов "Газпрома" может нарушать принцип государственного иммунитета, то есть юрисдикция не может судить действия другого государства или государственного предприятия. Ранее окружной суд Гааги подтвердил РИА Новости, что инстанция отказалась рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива", требовавшей взыскать активы "Газпрома" в ее пользу, посчитав, что на "Газпром" распространяется государственный иммунитет. В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил иск украинского сельскохозяйственного предприятия "Жнива", обязав российский "Газпром" выплатить компенсацию за ущерб, понесенный предприятием из-за потери зерна в результате российской спецоперации на Украине, в размере примерно 85 миллионов евро. После этого "Жнива" обратилась в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited, чтобы потребовать исполнения этого решения в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Украинская компания в качестве компенсации просила суд передать ей активы российской энергетической компании.
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гаага, суд, нидерланды, газпром
Гаага, суд, НИДЕРЛАНДЫ, Газпром
11:55 22.07.2025
 
Суд Гааги снял арест с активов "Газпрома" в Нидерландах, пишут СМИ

Reuters: окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Окружной суд Гааги отозвал ордер на арест активов "Газпрома" в Нидерландах, сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на решение суда.
"Суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российского энергогиганта "Газпром" GAZP.MM в Нидерландах", - сообщает СМИ.
Речь идет о долях компании в нидерландских Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.
Арест был ранее наложен в обеспечение отдельных исков украинских компаний "Жнива" и "Славутич-инвест".
Нидерландский суд решил, что арест активов "Газпрома" может нарушать принцип государственного иммунитета, то есть юрисдикция не может судить действия другого государства или государственного предприятия.
Ранее окружной суд Гааги подтвердил РИА Новости, что инстанция отказалась рассматривать иск украинской сельскохозяйственной компании "Жнива", требовавшей взыскать активы "Газпрома" в ее пользу, посчитав, что на "Газпром" распространяется государственный иммунитет.
В августе 2024 года Запорожский районный суд удовлетворил иск украинского сельскохозяйственного предприятия "Жнива", обязав российский "Газпром" выплатить компенсацию за ущерб, понесенный предприятием из-за потери зерна в результате российской спецоперации на Украине, в размере примерно 85 миллионов евро. После этого "Жнива" обратилась в Окружной суд Гааги с иском против Gazprom International Limited, чтобы потребовать исполнения этого решения в Нидерландах в соответствии с Гаагской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам. Украинская компания в качестве компенсации просила суд передать ей активы российской энергетической компании.
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