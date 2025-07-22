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Глава МИД Венгрии приветствовал матч сборных России и США по борьбе

Глава МИД Венгрии приветствовал матч сборных России и США по борьбе - 22.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии приветствовал матч сборных России и США по борьбе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приветствовал проведение матчевой встречи сборных России и США по вольной борьбе в... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T02:46+0300

2025-07-22T02:46+0300

2025-07-22T02:46+0300

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БУДАПЕШТ, 22 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приветствовал проведение матчевой встречи сборных России и США по вольной борьбе в Будапеште, выразив надежду на успех спортивной дипломатии. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу российских спортсменов. Поединки проходили в десяти весовых категориях. "Челночная дипломатия уже принесла свои плоды. Мы надеемся, что теперь и дипломатия борьбы будет столь же успешной! Матч российской и американской сборных по борьбе в Будапеште. Спорт ради мира!" - написал Сийярто в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), разместив фотографию с соревнований с российским и американским флагами. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили по окончании матча пригласил американскую команду на следующую встречу на российской территории. "Сегодня здесь нет проигрыша. Сегодня есть только победитель. Победила дружба, победил спорт, победила наша борьба. Хотел бы вам всем сказать огромное слово благодарности, спасибо за вашу поддержку, за ваше желание быть вместе с командами сегодня на этом ковре. Ребята продемонстрировали блестящую подготовку, красивую борьбу и, самое главное, желание дружить и общаться. Через спорт познавать друг друга, быть ближе и вместе строить один для всех дом, один мир", - сказал он. Ранее Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила о начале подготовки к серии матчевых встреч между российскими и американскими борцами вольного стиля под эгидой Профессиональной борцовской лиги (PWL). Первоначально сообщалось, что в рамках оздоровления общей атмосферы российско-американских политических отношений предлагалось организовать двухсерийную матчевую встречу на территории каждой из участвующих стран. Однако первый матч противостояния было решено провести в Венгрии "в качестве нейтральной территории, одинаково удобной борцам обеих стран по логистическим соображениям". Планируется провести еще две встречи - на территориях России и США. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия последовательно разделяет спорт и политику, поэтому не допустила включения Олимпийского комитета России (ОКР) и российских футбольных клубов в санкционный список ЕС. По его словам, Будапешту удалось добиться исключения из списка санкций ЕС трех человек, включая министра спорта РФ Михаила Дегтярева. Глава венгерского МИД также неоднократно выступал за допуск спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

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россия, мировая экономика, венгрия, будапешт, сша, петер сийярто, михаил дегтярев, ес, facebook, мид