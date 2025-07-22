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Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ
Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T18:06+0300
2025-07-22T18:06+0300
технологии
мировая экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский лидер в разладе, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Администрация Трампа расширяет поиск партнеров для создания системы ПРО "Золотой купол", привлекая проект "Койпер" компании Amazon и крупных оборонных подрядчиков, тогда как напряженность взаимоотношений (Трампа - ред.) с Илоном Маском угрожает доминированию SpaceX в программе", - говорится в публикации. При этом два неназванных источника заявили агентству, что Пентагон и Белый дом начали искать альтернативных партнеров для реализации проекта еще до ссоры Трампа и Маска, так как были неудовлетворены слишком сильной зависимостью от единственного партнера. Тем не менее, по словам источников, масштабность компании, история запуска более 9 тысяч спутников Starlink и опыт в госзакупках все еще дают SpaceX возможность оказать содействие государству в реализации основных частей проекта. Однако, как отметил агентству два неназванных источника, доля SpaceX в проекте может уменьшиться. Рейтер также подчеркнул со ссылкой на один из источников, возможность осуществлять запуски спутников будет предоставляться и альтернативным партнерам. В частности, часть запусков могут начать осуществлять Stoke Space и Rocket Lab. В то же время отмечается, что проект "Койпер" от Amazon на данный момент имеет на орбите всего 78 из запланированных к выведению 3 тысяч спутников. По данным с сайта Amazon, проект "Койпер" - это инициатива по расширению глобального доступа к широкополосной связи, которую планируется осуществить путем запуска системы из более чем 3 тысяч спутников на околоземную орбиту. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".​
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, spacex, amazon
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, SpaceX, Amazon
18:06 22.07.2025
 
Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ

Reuters: Трамп ищет альтернативу SpaceX для реализации проекта ПРО "Золотой купол"

© flickr.com / SpaceXСтарт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017
Старт ракеты Falcon 9 со спутником SES–10 с космодрома на мысе Канаверал. 30 марта 2017 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© flickr.com / SpaceX
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский лидер в разладе, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
"Администрация Трампа расширяет поиск партнеров для создания системы ПРО "Золотой купол", привлекая проект "Койпер" компании Amazon и крупных оборонных подрядчиков, тогда как напряженность взаимоотношений (Трампа - ред.) с Илоном Маском угрожает доминированию SpaceX в программе", - говорится в публикации.
При этом два неназванных источника заявили агентству, что Пентагон и Белый дом начали искать альтернативных партнеров для реализации проекта еще до ссоры Трампа и Маска, так как были неудовлетворены слишком сильной зависимостью от единственного партнера.
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Тем не менее, по словам источников, масштабность компании, история запуска более 9 тысяч спутников Starlink и опыт в госзакупках все еще дают SpaceX возможность оказать содействие государству в реализации основных частей проекта. Однако, как отметил агентству два неназванных источника, доля SpaceX в проекте может уменьшиться. Рейтер также подчеркнул со ссылкой на один из источников, возможность осуществлять запуски спутников будет предоставляться и альтернативным партнерам. В частности, часть запусков могут начать осуществлять Stoke Space и Rocket Lab.
В то же время отмечается, что проект "Койпер" от Amazon на данный момент имеет на орбите всего 78 из запланированных к выведению 3 тысяч спутников.
По данным с сайта Amazon, проект "Койпер" - это инициатива по расширению глобального доступа к широкополосной связи, которую планируется осуществить путем запуска системы из более чем 3 тысяч спутников на околоземную орбиту.
В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".​
 
ТехнологииМировая экономикаСШАДональд ТрампSpaceXAmazon
 
 
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