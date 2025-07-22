https://1prime.ru/20250722/goldendome-859794449.html

Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ

Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ

Трамп ищет альтернативу SpaceX для проекта ПРО "Золотой купол", пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:06+0300

2025-07-22T18:06+0300

2025-07-22T18:06+0300

технологии

мировая экономика

сша

дональд трамп

spacex

amazon

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/29/827312906_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_849d6b8011de2d1f3d0bfe0e60cb6cbb.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп ищет для реализации проекта системы ПРО "Золотой купол" альтернативы компании SpaceX миллиардера Илона Маска, с которым американский лидер в разладе, передает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. "Администрация Трампа расширяет поиск партнеров для создания системы ПРО "Золотой купол", привлекая проект "Койпер" компании Amazon и крупных оборонных подрядчиков, тогда как напряженность взаимоотношений (Трампа - ред.) с Илоном Маском угрожает доминированию SpaceX в программе", - говорится в публикации. При этом два неназванных источника заявили агентству, что Пентагон и Белый дом начали искать альтернативных партнеров для реализации проекта еще до ссоры Трампа и Маска, так как были неудовлетворены слишком сильной зависимостью от единственного партнера. Тем не менее, по словам источников, масштабность компании, история запуска более 9 тысяч спутников Starlink и опыт в госзакупках все еще дают SpaceX возможность оказать содействие государству в реализации основных частей проекта. Однако, как отметил агентству два неназванных источника, доля SpaceX в проекте может уменьшиться. Рейтер также подчеркнул со ссылкой на один из источников, возможность осуществлять запуски спутников будет предоставляться и альтернативным партнерам. В частности, часть запусков могут начать осуществлять Stoke Space и Rocket Lab. В то же время отмечается, что проект "Койпер" от Amazon на данный момент имеет на орбите всего 78 из запланированных к выведению 3 тысяч спутников. По данным с сайта Amazon, проект "Койпер" - это инициатива по расширению глобального доступа к широкополосной связи, которую планируется осуществить путем запуска системы из более чем 3 тысяч спутников на околоземную орбиту. В июне между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". В конце июня Маск на фоне разногласий с Трампом вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна - "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта предупредил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".​

https://1prime.ru/20250716/mask--859556378.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, spacex, amazon