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ГД обязала банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов - 22.07.2025, ПРАЙМ
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ГД обязала банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
ГД обязала банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов - 22.07.2025, ПРАЙМ
ГД обязала банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:14+0300
2025-07-22T16:14+0300
госдума
банки
финансы
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве. Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными. Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности. Эти поправки также во вторник были приняты во втором и третьем чтении и вступают в силу с сентября текущего года.
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госдума, банки, финансы
Госдума, Банки, Финансы
16:14 22.07.2025
 
ГД обязала банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов

ГД приняла закон о предоставлении банками следователям справок по счетам клиентов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий банки с 1 сентября 2025 года предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.
Документ разработан правительством РФ в целях повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.
Закон обязывает кредитные организации предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц по запросам руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа либо начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве.
Такие справки следователи и дознаватели могут запрашивать в случаях, когда требуется приостановка операций с денежными средствами, в том числе с электронными.
Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.
Эти поправки также во вторник были приняты во втором и третьем чтении и вступают в силу с сентября текущего года.
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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