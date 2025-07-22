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ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами - 22.07.2025, ПРАЙМ
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ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами
ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами - 22.07.2025, ПРАЙМ
ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:17+0300
2025-07-22T16:17+0300
технологии
финансы
россия
госдума
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке. Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями. Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры. Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.
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технологии, финансы, россия, госдума
Технологии, Финансы, РОССИЯ, Госдума
16:17 22.07.2025
 
ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами

ГД приняла закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, чьи счета заблокированы

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.
Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке.
Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.
Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.
Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры.
Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
ГД обязала банки предоставлять следователям справки о счетах клиентов
16:14
 
ТехнологииФинансыРОССИЯГосдума
 
 
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