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ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами

ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами - 22.07.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон о блокировке услуг связи абоненту с арестованными счетами

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T16:17+0300

2025-07-22T16:17+0300

2025-07-22T16:17+0300

технологии

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке. Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями. Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры. Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.

https://1prime.ru/20250722/gosduma-859790459.html

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технологии, финансы, россия, госдума