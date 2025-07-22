https://1prime.ru/20250722/gosduma-859790905.html

ГД приняла закон о пенсиях участникам СВО, добровольцам и их семьям

ГД приняла закон о пенсиях участникам СВО, добровольцам и их семьям - 22.07.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон о пенсиях участникам СВО, добровольцам и их семьям

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым расширяется круг лиц, имеющих право на... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T16:26+0300

2025-07-22T16:26+0300

2025-07-22T16:26+0300

госдума

общество

пенсии

участники сво

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МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым расширяется круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на одновременное получение двух видов пенсий. Закон направлен на обеспечение социальных гарантий гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившим контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля и 30 сентября 2022 года соответственно. Предусматривается, что такие граждане смогут получать пенсию по инвалидности, а также страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Также устанавливается право правопреемников погибших участников СВО на выплату пенсионных накоплений по истечении установленного срока - без необходимости восстановления этого срока в суде, если есть документ, подтверждающий смерть, или справка об участии в боевых действиях. Также нормой предлагается назначать пенсию по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп, если погибший родитель получал пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Законом уточняются нормы, касающиеся сроков назначения и перерасчёта пенсий, а также вводится возможность назначения пенсий отдельным категориям граждан без подачи заявления - на основании данных из системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". С 1 января 2027 года Фонд пенсионного и социального страхования будет уведомлять граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию) о присвоении им соответствующего статуса.

https://1prime.ru/20250722/gosduma-859790459.html

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госдума, общество , пенсии, участники сво