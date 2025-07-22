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ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них

ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них - 22.07.2025, ПРАЙМ

ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них

Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в законодательство, устанавливающие требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T16:33+0300

2025-07-22T16:33+0300

2025-07-22T16:33+0300

госдума

технологии

максим решетников

цифровые платформы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в законодательство, устанавливающие требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики, также принятого во вторник во втором и третьем чтении. Закон-спутник приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей. А продавцам на посреднической цифровой платформе запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий. В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанной) на ПЦП, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе. Кроме того, оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу. Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. С принятием закона по ряду вопросов работа с отраслью и профильными органами власти будет продолжена, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова. "К дате вступления закона в силу планируется принять ряд подзаконных актов. Это касается правил ведения и формирования реестра посреднических цифровых платформ, определения критериев их экономической значимости и состава сведений, которые будут включаться в реестр, порядка включения, внесения изменений и исключения из него", - говорится в комментарии Минэкономразвития. Ряд актов будет связан с детализацией норм закона – в частности, это касается порядка проверки операторами платформ информации в карточках товаров, добавили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, технологии, максим решетников, цифровые платформы