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ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них - 22.07.2025, ПРАЙМ
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ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них
ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них - 22.07.2025, ПРАЙМ
ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них
Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в законодательство, устанавливающие требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T16:33+0300
2025-07-22T16:33+0300
госдума
технологии
максим решетников
цифровые платформы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в законодательство, устанавливающие требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики, также принятого во вторник во втором и третьем чтении. Закон-спутник приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей. А продавцам на посреднической цифровой платформе запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий. В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанной) на ПЦП, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе. Кроме того, оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу. Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года. С принятием закона по ряду вопросов работа с отраслью и профильными органами власти будет продолжена, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова. "К дате вступления закона в силу планируется принять ряд подзаконных актов. Это касается правил ведения и формирования реестра посреднических цифровых платформ, определения критериев их экономической значимости и состава сведений, которые будут включаться в реестр, порядка включения, внесения изменений и исключения из него", - говорится в комментарии Минэкономразвития. Ряд актов будет связан с детализацией норм закона – в частности, это касается порядка проверки операторами платформ информации в карточках товаров, добавили в министерстве.
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госдума, технологии, максим решетников, цифровые платформы
Госдума, Технологии, Максим Решетников, цифровые платформы
16:33 22.07.2025
 
ГД установила требования к операторам цифровых платформ и продавцам на них

ГД приняла изменения, устанавливающие требования к операторам ПЦП и продавцам на них

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении изменения в законодательство, устанавливающие требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них.
Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики, также принятого во вторник во втором и третьем чтении.
Закон-спутник приравнивает операторов посреднических цифровых платформ к владельцам агрегаторов и распространяет на них ответственность за нарушения прав потребителей.
А продавцам на посреднической цифровой платформе запрещается размещать в публичном доступе, в том числе на такой платформе, предложения о продаже: товаров, изъятых из оборота; товаров без маркировки, без действующих сертификатов соответствия, деклараций о соответствии или свидетельств о регистрации (когда они обязательны); незарегистрированных в РФ пестицидов и агрохимикатов, биологически активных добавок, лекарственных препаратов, медицинских изделий.
В случае обнаружения недостатков в товаре (выполненной работе, оказанной услуге), приобретенном (заказанной) на ПЦП, потребитель будет вправе предъявить требования к продавцу (исполнителю). При этом оператор платформы обязан обеспечить техническую возможность предъявления таких требований на платформе.
Кроме того, оператор должен обеспечить возможность возврата через платформу денежных средств, уплаченных покупателем, а если товар был доставлен с использованием логистической инфраструктуры оператора - то и возможность возврата товара продавцу.
Если потребитель потребует возврата денег или возмещения убытков из-за недостатков выполненной работы или оказанной услуги, оператор также должен обеспечить техническую возможность удовлетворить такое требование через платформу.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года.
С принятием закона по ряду вопросов работа с отраслью и профильными органами власти будет продолжена, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.
"К дате вступления закона в силу планируется принять ряд подзаконных актов. Это касается правил ведения и формирования реестра посреднических цифровых платформ, определения критериев их экономической значимости и состава сведений, которые будут включаться в реестр, порядка включения, внесения изменений и исключения из него", - говорится в комментарии Минэкономразвития.
Ряд актов будет связан с детализацией норм закона – в частности, это касается порядка проверки операторами платформ информации в карточках товаров, добавили в министерстве.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
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16:26
 
ГосдумаТехнологииМаксим Решетниковцифровые платформы
 
 
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