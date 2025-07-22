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ГД приняла закон для ускорения вступления бизнеса в ассоциации и союзы

ГД приняла закон для ускорения вступления бизнеса в ассоциации и союзы - 22.07.2025, ПРАЙМ

ГД приняла закон для ускорения вступления бизнеса в ассоциации и союзы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T17:43+0300

2025-07-22T17:43+0300

2025-07-22T17:43+0300

госдума

бизнес

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий сократить срок вступления бизнеса в профессиональные ассоциации и союзы. Документ разработан Минэкономразвития России в рамках механизма "Трансформация делового климата" и направлен на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса. Закон позволит сократить в среднем до одной недели срок вступления хозяйственных обществ (АО и ООО) в ассоциации и союзы, поясняли ранее в министерстве. Для этого хозяйственные общества смогут передать совету директоров или правлению полномочия принимать решения о вступлении в ассоциации, союзы и другие объединения, а также о прекращении участия в них. Передать такие полномочия можно будет, внеся изменения в устав общества. Сейчас решение о вступлении хозяйственного общества в ассоциации и прекращении участия в них принимает только высший орган его управления, то есть общее собрание акционеров или участников общества. При этом формирование повестки собрания, подготовка бюллетеней для голосования, рассылка приглашений обычно занимают больше месяца. Документ был доработан на основании поправок правительства и учитывает замечания комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, а также делового сообщества, сообщил журналистам глава этого комитета Сергей Гаврилов. В частности, по его словам, во избежание правовой неопределенности ко второму чтению были прямо прописаны полномочия органов управления хозобщества по принятию решений о прекращении участия в деловых объединениях и иных юрлицах. "Кроме того, перечень деловых объединений дополнен некоммерческими организациями, а их участниками могут являться не только юридические лица, но и граждане, осуществляющие профессиональную деятельность, как, например, в саморегулируемых организациях", - добавил депутат. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Участие в ассоциациях и союзах дает возможность компаниям повысить свою привлекательность на рынке. Такие объединения создаются для защиты профессиональных интересов и развития отрасли, достижения общественно полезных целей, координации предпринимательской деятельности.

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госдума, бизнес