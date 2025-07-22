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Госдума расширила перечень организаций, обслуживающих газовое оборудование

Госдума расширила перечень организаций, обслуживающих газовое оборудование - 22.07.2025, ПРАЙМ

Госдума расширила перечень организаций, обслуживающих газовое оборудование

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий перечень газораспределительных организаций (ГРО), которые могут проводить техническое обслуживание | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T18:14+0300

2025-07-22T18:14+0300

2025-07-22T18:14+0300

экономика

госдума

газ

оборудование

обслуживание

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий перечень газораспределительных организаций (ГРО), которые могут проводить техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО, ВКГО). Согласно документу, правительство РФ утвердит минимальный перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО в многоквартирном доме, ВДГО - в жилом доме, а также установит порядок их проведения. Кабмин также установит принципы формирования цен (стоимости) услуг по техобслуживанию такого оборудования и требования к лицам, осуществляющим его установку и замену. "Введение госрегулирования ценообразования в условиях возвращения монополии ГРО было необходимо, это показала жизнь. Метод расчета стоимости технического обслуживания на основании методики давал слишком большой диапазон и возможность завышения цен для потребителей. Люди жалуются, депутаты Госдумы получают сотни обращений по этому поводу", – прокомментировал один из авторов законодательной инициативы, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его слова приводятся в сообщении комитета. Регулирование стоимости оказания этих услуг согласно конкретному перечню, установленному правительством, позволит стабилизировать и упорядочить ценообразование на обслуживание газового оборудования, подчеркнул Завальный. Согласно закону, если при газоснабжении используется природный газ, то техобслуживание и ремонт, включенные в минимальный перечень услуг, будет проводить ГРО, которая транспортирует газ до ВДГО, либо заключившая с ней договор ГРО, осуществляющая техобслуживание сети газораспределения. А в случае использования сжиженного углеводородного газа (СУГ), поставляемого из резервуарной или групповой баллонной установки, таким техобслуживанием и ремонтом будет заниматься газоснабжающая организация, поставляющая газ до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав ВДГО. При использовании бытового газа в баллонах техобслуживание и ремонт, включенные в минимальный перечень, будет делать газоснабжающая организация, уполномоченная на поставку СУГ для бытовых нужд населения в субъекте РФ. Ремонт (за исключением гарантийного) внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не предусмотренный минимальным перечнем услуг, смогут делать не только все вышеуказанные организации, но и иные, отвечающие требованиям правительства или уполномоченного им федерального органа. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. По действующим правилам оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах и домах блокированной застройки может только та ГРО, которая транспортирует газ до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав ВДГО. В комитете по энергетике назвали одной из важнейших новаций принятого закона устранение правового пробела, связанного с обслуживанием ВДГО и ВКГО там, где для газоснабжения используются СУГ. Как отметил председатель комитета Николай Шульгинов, это крайне актуально для территорий, где такой вид газоснабжения – единственно доступный. "Введение порядка обслуживания соответствующего ВДГО и ВКГО в правовое поле - в том числе вопрос безопасности этого оборудования, человеческих жизней", – подчеркнул он. Также закон уточняет порядок заключения договоров на техобслуживание и ремонт ВДГО, ВКГО и установку и замену такого оборудования в специализированном жилищном фонде, к которому относится служебное, маневренное жилье, общежития – до сих пор этот вопрос не был урегулирован, добавил Шульгинов. "Таким образом, можно говорить о наведении определенного порядка в сфере обслуживания и ремонта газового оборудования", – резюмировал он.

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госдума, газ, оборудование, обслуживание