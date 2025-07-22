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Госдума РФ приняла поправку о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

Госдума РФ приняла поправку о штрафах за разглашение гостайны в СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ

Госдума РФ приняла поправку о штрафах за разглашение гостайны в СМИ

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T15:14+0300

2025-07-22T15:14+0300

2025-07-22T15:14+0300

госдума

штрафы

гостайна

сми

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну. На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации). Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну. При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

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госдума, штрафы, гостайна, сми