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Фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/indeksy-859782574.html
Фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник
Фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник - 22.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник
Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник днем в ожидании показателей более медленного роста доходов местных компаний в текущий... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:47+0300
2025-07-22T13:47+0300
экономика
рынок
торги
индексы
европа
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник днем в ожидании показателей более медленного роста доходов местных компаний в текущий сезон отчетностей, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,02%, до 9 015,21 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,71%, до 7 742,61 пункта, немецкий DAX - на 0,91%, до 24 077,88 пункта. "Что касается номинального роста и данных по продажам европейских компаний, то мы ожидаем довольно скромных темпов", - прокомментировал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Van Lanschot Kempen Йост ван Лендерс (Joost van Leenders). На этой неделе свои финансовые показатели опубликуют крупные европейские компании, среди которых французский производитель автомобилей Stellantis NV, немецкий банк Deutsche Bank, энергетическая TotalEnergies, французский производитель предметов роскоши LVMH, автомобильный концерн Volkswagen. При этом акции британской энергетической компании Centrica во вторник растут более чем на 4% после подписания властями сделки с инвесторами, которые профинансируют буксующий уже 14 лет проект строительства второй за 30 лет АЭС в Великобритании Sizewell C. Компания Centrica входит с 15% долей в число новых акционеров проекта.
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рынок, торги, индексы, европа
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА
13:47 22.07.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник

Фондовые индексы Европы преимущественно падают перед выходом финотчетов компаний

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzФранкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно снижаются во вторник днем в ожидании показателей более медленного роста доходов местных компаний в текущий сезон отчетностей, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.36 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,02%, до 9 015,21 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,71%, до 7 742,61 пункта, немецкий DAX - на 0,91%, до 24 077,88 пункта.
"Что касается номинального роста и данных по продажам европейских компаний, то мы ожидаем довольно скромных темпов", - прокомментировал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Van Lanschot Kempen Йост ван Лендерс (Joost van Leenders).
На этой неделе свои финансовые показатели опубликуют крупные европейские компании, среди которых французский производитель автомобилей Stellantis NV, немецкий банк Deutsche Bank, энергетическая TotalEnergies, французский производитель предметов роскоши LVMH, автомобильный концерн Volkswagen.
При этом акции британской энергетической компании Centrica во вторник растут более чем на 4% после подписания властями сделки с инвесторами, которые профинансируют буксующий уже 14 лет проект строительства второй за 30 лет АЭС в Великобритании Sizewell C. Компания Centrica входит с 15% долей в число новых акционеров проекта.
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