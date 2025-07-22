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Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются - 22.07.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник днем преимущественно снижаются, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T15:15+0300
2025-07-22T15:15+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник днем преимущественно снижаются, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 15.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,13%, до 44 488 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 23 325 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - торгуется на уровне предыдущего закрытия в 6 344,75 пункта. Позднее во вторник ожидается выступление председателя Пауэлла. Инвесторы надеются услышать комментарии представителей Федрезерва относительно состояния экономики страны и дальнейших действиях регулятора. Тем временем акции крупнейшего в мире производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) на предварительных торгах в США дешевеют на 4,72%. Мировые продажи сигарет PMI в первом полугодии уменьшились на 0,3% в годовом выражении и составили 300 миллиардов единиц. По итогам второго квартала продажи сократились на 1,5%, до 155,2 миллиарда единиц.
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фондовые индексы, сша, фьючерсы
Экономика, фондовые индексы, США, фьючерсы
Фьючерсы Уолл-стрит преимущественно снижаются
Фьючерсы Уолл-стрит в основном снижаются в ожидании выступления главы ФРС США
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник днем преимущественно снижаются, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 15.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,13%, до 44 488 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 23 325 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - торгуется на уровне предыдущего закрытия в 6 344,75 пункта.
Позднее во вторник ожидается выступление председателя Пауэлла. Инвесторы надеются услышать комментарии представителей Федрезерва относительно состояния экономики страны и дальнейших действиях регулятора.
Тем временем акции крупнейшего в мире производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) на предварительных торгах в США дешевеют на 4,72%. Мировые продажи сигарет PMI в первом полугодии уменьшились на 0,3% в годовом выражении и составили 300 миллиардов единиц. По итогам второго квартала продажи сократились на 1,5%, до 155,2 миллиарда единиц.
Фондовые индексы США открыли торги ростом