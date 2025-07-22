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Фондовые индексы США преимущественно снижаются

Фондовые индексы США преимущественно снижаются - 22.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США преимущественно снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за квартал, следует из данных торгов и... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:02+0300

2025-07-22T19:02+0300

2025-07-22T19:02+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за квартал, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,12% - до 44 378,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался - на 0,45%, до 20 879,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 299,14 пункта. По мнению аналитиков, инвесторы оценивают корпоративную отчетность американских компаний. Как заявил аналитик JPMorgan Asset Management Хью Гимбер, мнение которого приводит агентство Блумберг, "рынок не впечатлен". "Безусловно, мы видим и положительные результаты, но они не дают нам четкого представления о том, куда мы движемся дальше. Именно на это мы и тратим всю энергию в этом сезоне отчетности, пытаясь оценить влияние пошлин", - заявил Гимбер. Бумаги крупнейшего в мире производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) дешевеют почти на 9%. Мировые продажи сигарет PMI в первом полугодии уменьшились на 0,3% в годовом выражении и составили 300 миллиардов единиц. По итогам второго квартала продажи сократились на 1,5%, до 155,2 миллиарда единиц. Также акции Nvidia снижаются более чем на 2%. В понедельник министерство государственной безопасности (МГБ) КНР объявило о том, что некоторые произведенные в зарубежных странах микрочипы, гаджеты и программное обеспечение могут иметь возможности скрытого доступа для получения чувствительной информации о Китае. Ранее американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации президента США Дональда Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ. Помимо этого, инвесторы могут обращать внимание на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он напомнил, что американским банкам необходимо эффективно управлять ключевыми рисками. Также Пауэлл заявил о необходимости свободной конкуренции крупных банков друг с другом, с небанковскими финансовыми организациями и с банками других юрисдикций, предоставляя капитал и поддерживая экономический рост страны.

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сша, фондовые индексы, торги