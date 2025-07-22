Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США преимущественно снижаются - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/indeksy-859796507.html
Фондовые индексы США преимущественно снижаются
Фондовые индексы США преимущественно снижаются - 22.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США преимущественно снижаются
Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за квартал, следует из данных торгов и... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:02+0300
2025-07-22T19:02+0300
экономика
сша
фондовые индексы
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за квартал, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,12% - до 44 378,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался - на 0,45%, до 20 879,22 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,1%, до 6 299,14 пункта. По мнению аналитиков, инвесторы оценивают корпоративную отчетность американских компаний. Как заявил аналитик JPMorgan Asset Management Хью Гимбер, мнение которого приводит агентство Блумберг, "рынок не впечатлен". "Безусловно, мы видим и положительные результаты, но они не дают нам четкого представления о том, куда мы движемся дальше. Именно на это мы и тратим всю энергию в этом сезоне отчетности, пытаясь оценить влияние пошлин", - заявил Гимбер. Бумаги крупнейшего в мире производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) дешевеют почти на 9%. Мировые продажи сигарет PMI в первом полугодии уменьшились на 0,3% в годовом выражении и составили 300 миллиардов единиц. По итогам второго квартала продажи сократились на 1,5%, до 155,2 миллиарда единиц. Также акции Nvidia снижаются более чем на 2%. В понедельник министерство государственной безопасности (МГБ) КНР объявило о том, что некоторые произведенные в зарубежных странах микрочипы, гаджеты и программное обеспечение могут иметь возможности скрытого доступа для получения чувствительной информации о Китае. Ранее американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации президента США Дональда Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ. Помимо этого, инвесторы могут обращать внимание на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он напомнил, что американским банкам необходимо эффективно управлять ключевыми рисками. Также Пауэлл заявил о необходимости свободной конкуренции крупных банков друг с другом, с небанковскими финансовыми организациями и с банками других юрисдикций, предоставляя капитал и поддерживая экономический рост страны.
https://1prime.ru/20250722/indeksy-859782574.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4229d1f1d130f77e777160c0d39c806.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, фондовые индексы, торги
Экономика, США, фондовые индексы, Торги
19:02 22.07.2025
 
Фондовые индексы США преимущественно снижаются

Фондовые индексы США в основном снижаются на оценках корпоративной отчетности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США в основном снижаются во вторник на оценках корпоративной отчетности компаний по итогам деятельности за квартал, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.28 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,12% - до 44 378,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite опускался - на 0,45%, до 20 879,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,1%, до 6 299,14 пункта.
По мнению аналитиков, инвесторы оценивают корпоративную отчетность американских компаний. Как заявил аналитик JPMorgan Asset Management Хью Гимбер, мнение которого приводит агентство Блумберг, "рынок не впечатлен".
"Безусловно, мы видим и положительные результаты, но они не дают нам четкого представления о том, куда мы движемся дальше. Именно на это мы и тратим всю энергию в этом сезоне отчетности, пытаясь оценить влияние пошлин", - заявил Гимбер.
Бумаги крупнейшего в мире производителя табачной продукции Philip Morris International (PMI) дешевеют почти на 9%. Мировые продажи сигарет PMI в первом полугодии уменьшились на 0,3% в годовом выражении и составили 300 миллиардов единиц. По итогам второго квартала продажи сократились на 1,5%, до 155,2 миллиарда единиц.
Также акции Nvidia снижаются более чем на 2%. В понедельник министерство государственной безопасности (МГБ) КНР объявило о том, что некоторые произведенные в зарубежных странах микрочипы, гаджеты и программное обеспечение могут иметь возможности скрытого доступа для получения чувствительной информации о Китае.
Ранее американский производитель графических процессоров Nvidia заявил о получении одобрения со стороны администрации президента США Дональда Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке ИИ.
Помимо этого, инвесторы могут обращать внимание на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он напомнил, что американским банкам необходимо эффективно управлять ключевыми рисками. Также Пауэлл заявил о необходимости свободной конкуренции крупных банков друг с другом, с небанковскими финансовыми организациями и с банками других юрисдикций, предоставляя капитал и поддерживая экономический рост страны.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
Фондовые индексы Европы в основном снижаются во вторник
13:47
 
ЭкономикаСШАфондовые индексыТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала