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Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением - 22.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением
Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:48+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% - до 9 023,81 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,69% - до 7 744,41 пункта, немецкий DAX - на 1,09%, до 24 041,9 пункта. Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании новостей относительно торговой сделки между США и ЕС. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что американский президент Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Трейдеры также следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. На этой неделе о своих результатах за предыдущий квартал сообщат такие европейские компании как Stellantis NV, Deutsche Bank, TotalEnergies, LVMH, а также Volkswagen. В четверг же будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.
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торги, европа, фондовые индексы
Экономика, Торги, ЕВРОПА, фондовые индексы
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением
Данные торгов: основные фондовые индексы Европы закрылись в основном снижением
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% - до 9 023,81 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,69% - до 7 744,41 пункта, немецкий DAX - на 1,09%, до 24 041,9 пункта.
Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании новостей относительно торговой сделки между США и ЕС. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что американский президент Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%.
Трейдеры также следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. На этой неделе о своих результатах за предыдущий квартал сообщат такие европейские компании как Stellantis NV, Deutsche Bank, TotalEnergies, LVMH, а также Volkswagen.
В четверг же будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе