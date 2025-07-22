Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением - 22.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250722/indeksy-859798072.html
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением - 22.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением
Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T19:48+0300
2025-07-22T19:49+0300
экономика
торги
европа
фондовые индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% - до 9 023,81 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,69% - до 7 744,41 пункта, немецкий DAX - на 1,09%, до 24 041,9 пункта. Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании новостей относительно торговой сделки между США и ЕС. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что американский президент Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Трейдеры также следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. На этой неделе о своих результатах за предыдущий квартал сообщат такие европейские компании как Stellantis NV, Deutsche Bank, TotalEnergies, LVMH, а также Volkswagen. В четверг же будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.
https://1prime.ru/20250721/evropa-859765790.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_7d0a5aef65f49eb1dbab242c3e1c0be6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, европа, фондовые индексы
Экономика, Торги, ЕВРОПА, фондовые индексы
19:48 22.07.2025 (обновлено: 19:49 22.07.2025)
 
Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением

Данные торгов: основные фондовые индексы Европы закрылись в основном снижением

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% - до 9 023,81 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,69% - до 7 744,41 пункта, немецкий DAX - на 1,09%, до 24 041,9 пункта.
Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании новостей относительно торговой сделки между США и ЕС. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что американский президент Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%.
Трейдеры также следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. На этой неделе о своих результатах за предыдущий квартал сообщат такие европейские компании как Stellantis NV, Deutsche Bank, TotalEnergies, LVMH, а также Volkswagen.
В четверг же будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Вчера, 20:34
 
ЭкономикаТоргиЕВРОПАфондовые индексы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала