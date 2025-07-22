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Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением

Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением - 22.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно снижением

Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T19:48+0300

2025-07-22T19:48+0300

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник преимущественно снижением, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% - до 9 023,81 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,69% - до 7 744,41 пункта, немецкий DAX - на 1,09%, до 24 041,9 пункта. Инвесторы по-прежнему находятся в ожидании новостей относительно торговой сделки между США и ЕС. В пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, сообщила, что американский президент Дональд Трамп ужесточил требования в переговорах с Евросоюзом и теперь настаивает на условии минимальных пошлин в размере от 15 до 20%. Трейдеры также следят за продолжающимся сезоном корпоративной отчетности. На этой неделе о своих результатах за предыдущий квартал сообщат такие европейские компании как Stellantis NV, Deutsche Bank, TotalEnergies, LVMH, а также Volkswagen. В четверг же будут опубликованы итоги заседания Европейского центробанка. Ожидается, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 2,15%.

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торги, европа, фондовые индексы