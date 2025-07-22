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Юрист объяснила, как получить компенсацию за ущерб от непогоды - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, как получить компенсацию за ущерб от непогоды
Юрист объяснила, как получить компенсацию за ущерб от непогоды - 22.07.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, как получить компенсацию за ущерб от непогоды
Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна через страховую компанию, но есть несколько условий, рассказала РИА Новости юрист, член... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T04:13+0300
2025-07-22T04:13+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна через страховую компанию, но есть несколько условий, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе. "Компенсация возможна через страховую компанию, но важно учитывать, что ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный стихией, для возмещения таких убытков нужен полис КАСКО, где должно быть прописано страховое покрытие на случай природных катаклизмов", - рассказала юрист. Она отметила, что если страховки у авто нет, то водитель может обратиться в суд к лицу или организации, отвечающей за инцидент. В судебном порядке можно взыскать стоимость ремонта автомобиля, расходы на независимую экспертизу, услуги юриста и нотариуса, судебную пошлину и почтовые расходы. Звиададзе также уточнила, что фиксированной минимальной или максимальной суммы компенсации не существует - размер определяется исходя из фактического ущерба.
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40
192
40
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40
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40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
04:13 22.07.2025
 
Юрист объяснила, как получить компенсацию за ущерб от непогоды

Юрист Звиададзе: компенсация пострадавшим от непогоды водителям возможна через страховку

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Компенсация водителям, чьи автомобили пострадали от непогоды, возможна через страховую компанию, но есть несколько условий, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе.
"Компенсация возможна через страховую компанию, но важно учитывать, что ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный стихией, для возмещения таких убытков нужен полис КАСКО, где должно быть прописано страховое покрытие на случай природных катаклизмов", - рассказала юрист.
Она отметила, что если страховки у авто нет, то водитель может обратиться в суд к лицу или организации, отвечающей за инцидент. В судебном порядке можно взыскать стоимость ремонта автомобиля, расходы на независимую экспертизу, услуги юриста и нотариуса, судебную пошлину и почтовые расходы.
Звиададзе также уточнила, что фиксированной минимальной или максимальной суммы компенсации не существует - размер определяется исходя из фактического ущерба.
 
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