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На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши

На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши - 22.07.2025, ПРАЙМ

На Камчатке стартовал эксперимент по бесплатному вылову горбуши

Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T03:16+0300

2025-07-22T03:16+0300

2025-07-22T03:16+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - ПРАЙМ. Эксперимент, в рамках которого жители Камчатки с местной пропиской смогут бесплатно выловить 10 особей горбуши, стартовал в регионе, сообщает краевое правительство. "Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания поручил обеспечить проведение эксперимента по предоставлению камчатцам права на бесплатный вылов до 10 хвостов горбуши на высоком уровне. Эксперимент проходит на участке реки Большая и продлится до 20 августа включительно", - говорится в сообщении. По словам Солодова, первые путевки уже оформлены. "Прошу обеспечить его проведение на высоком уровне и оценить, насколько будет востребована рыбалка. Хочу отметить качество сервиса: он очень удобный, путевку легко приобрести и закрыть после окончания рыбалки. Одновременно с этим я прошу мониторить доступность квот на любительский вылов рыбы, в том числе на домашних реках", — приводит правительство слова Солодова. Власти отмечают, что жители региона с пропиской на Камчатке могут получить бесплатную суточную лицензию на вылов 10 хвостов на "Госуслугах". Закрыть её необходимо будет на рыболовном участке.

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бизнес, общество , камчатка, камчатский край