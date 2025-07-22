https://1prime.ru/20250722/kitaj-859769997.html
Китай в июне сократил импорт лекарств из США почти вдвое
Китай в июне сократил импорт лекарств из США почти вдвое - 22.07.2025, ПРАЙМ
Китай в июне сократил импорт лекарств из США почти вдвое
Китай в июне этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого заметно сократил интерес к американским лекарствам: импорт в денежном выражении просел | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T03:16+0300
2025-07-22T03:16+0300
2025-07-22T03:16+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
китай
сша
германия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859769997.jpg?1753143397
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китай в июне этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого заметно сократил интерес к американским лекарствам: импорт в денежном выражении просел почти вдвое - до 135,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики страны.
Закупки в начале лета оказались минимальными с января, а за месяц объемы снизились практически на треть.
США при этом занимают пятое место среди крупнейших продавцов лекарств в Поднебесную: первые четыре строчки закрепились за европейскими государствами. Среди них уверенно лидирует Германия, чей экспорт такой продукции в Китай втрое превышает американский.
В итоге Германия в июне обеспечила пятую часть потребностей Китая в импортных лекарствах - примерно столько же на двоих отгрузили Италия и Ирландия, еще 8% пришлось на Францию, а доля самих США составила 7%.
Россия же в июне экспортировала Китай лишь статистически незначительный объем лекарств и не попала даже в первую тридцатку рейтинга.
Кроме того, Китай активно закупает у США бинты и перевязочные материалы - в июне в стране потратили на импорт таких товаров около 7,4 миллиона долларов, что близко к майским уровням и на 15% выше июня прошлого года.
китай
сша
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, китай, сша, германия
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ГЕРМАНИЯ
Китай в июне сократил импорт лекарств из США почти вдвое
Китай в июне сократил импорт лекарств из США до 135,6 млн долларов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китай в июне этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого заметно сократил интерес к американским лекарствам: импорт в денежном выражении просел почти вдвое - до 135,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики страны.
Закупки в начале лета оказались минимальными с января, а за месяц объемы снизились практически на треть.
США при этом занимают пятое место среди крупнейших продавцов лекарств в Поднебесную: первые четыре строчки закрепились за европейскими государствами. Среди них уверенно лидирует Германия, чей экспорт такой продукции в Китай втрое превышает американский.
В итоге Германия в июне обеспечила пятую часть потребностей Китая в импортных лекарствах - примерно столько же на двоих отгрузили Италия и Ирландия, еще 8% пришлось на Францию, а доля самих США составила 7%.
Россия же в июне экспортировала Китай лишь статистически незначительный объем лекарств и не попала даже в первую тридцатку рейтинга.
Кроме того, Китай активно закупает у США бинты и перевязочные материалы - в июне в стране потратили на импорт таких товаров около 7,4 миллиона долларов, что близко к майским уровням и на 15% выше июня прошлого года.