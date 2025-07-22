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Китай в июне импортировал зерна из США на 765 тысяч долларов
Китай в июне импортировал зерна из США на 765 тысяч долларов - 22.07.2025, ПРАЙМ
Китай в июне импортировал зерна из США на 765 тысяч долларов
Китай в июне этого года импортировал зерна из США на минимальные с лета 2019 года 765,6 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T07:15+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китай в июне этого года импортировал зерна из США на минимальные с лета 2019 года 765,6 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства страны.
Большую часть этой суммы составило сорго, а еще 71 тысяча пришлась на кукурузу.
В месячном выражении поставки такой продукции из США в Китай показали четырехкратное снижение, а по сравнению с июнем прошлого года и вовсе просели почти в 500 раз - тогда Китай потратил на их покупку 369,5 миллиона долларов. Сопоставимыми по сумме объемы в прошлый раз были ровно шесть лет назад - тогда они составляли 653,4 тысячи долларов.
Таким образом, США в начале лета стали лишь 15-ми в рейтинге крупнейших экспортеров зерна в Китай. Основными его продавцами в начале лета были Австралия (46%), Канада (25%) и Мьянма (7%).
При этом в целом Китай сократил импорт такой продукции по сравнению с июнем прошлого года вдвое - до 547,4 миллиона долларов.
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мировая экономика, китай, сша, австралия
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, АВСТРАЛИЯ
Китай в июне импортировал зерна из США на 765 тысяч долларов
Китай в июне импортировал зерна из США на 765,6 тысячи долларов
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Китай в июне этого года импортировал зерна из США на минимальные с лета 2019 года 765,6 тысячи долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства страны.
Большую часть этой суммы составило сорго, а еще 71 тысяча пришлась на кукурузу.
В месячном выражении поставки такой продукции из США в Китай показали четырехкратное снижение, а по сравнению с июнем прошлого года и вовсе просели почти в 500 раз - тогда Китай потратил на их покупку 369,5 миллиона долларов. Сопоставимыми по сумме объемы в прошлый раз были ровно шесть лет назад - тогда они составляли 653,4 тысячи долларов.
Таким образом, США в начале лета стали лишь 15-ми в рейтинге крупнейших экспортеров зерна в Китай. Основными его продавцами в начале лета были Австралия (46%), Канада (25%) и Мьянма (7%).
При этом в целом Китай сократил импорт такой продукции по сравнению с июнем прошлого года вдвое - до 547,4 миллиона долларов.