https://1prime.ru/20250722/kuharuk-859771475.html

Кухарук стал наставником участника спецоперации в программе "Время героев"

Кухарук стал наставником участника спецоперации в программе "Время героев" - 22.07.2025, ПРАЙМ

Кухарук стал наставником участника спецоперации в программе "Время героев"

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции,... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T06:45+0300

2025-07-22T06:45+0300

2025-07-22T06:45+0300

общество

россия

владимир путин

федеральное собрание

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл – ПРАЙМ. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что стал наставником участника специальной военной операции, подполковника Павла Русина в президентской программе "Время героев". "Стал наставником участника второго потока федеральной кадровой программы "Время героев". Павел Андреевич Русин – подполковник, ветеран специальной военной операции. За выполнение боевых задач удостоен ордена Мужества и медали "За отвагу", – сообщил Кухарук. Как отметил глава региона, он уже обсудил с Русиным ожидания от стажировки в Югре, которая продлится 11 недель, прошли первые рабочие встречи с руководителями профильных региональных ведомств. "Несмотря на то, что мы с Павлом Андреевичем родом из разных регионов, оба провели значимую часть жизни в Тюменской области, где получили высшее образование и начали свой профессиональный путь", – рассказал губернатор. Президент России Владимир Путин ранее при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных компаниях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, владимир путин, федеральное собрание