https://1prime.ru/20250722/likvidnost-859777462.html

ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля

ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля - 22.07.2025, ПРАЙМ

ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля

Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 июля предоставит ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T11:18+0300

2025-07-22T11:18+0300

2025-07-22T11:18+0300

экономика

банк россии

правительство

ликвидность банков

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 июля предоставит ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 июня по 22 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 148 миллиардов. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 2,212 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 816 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,22 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250721/severstal-859743775.html

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