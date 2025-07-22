https://1prime.ru/20250722/likvidnost-859777462.html
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля - 22.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля
Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 июля предоставит ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов рублей, следует из прогноза,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:18+0300
2025-07-22T11:18+0300
2025-07-22T11:18+0300
экономика
банк россии
правительство
ликвидность банков
банки
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 июля предоставит ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 июня по 22 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 148 миллиардов. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 2,212 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 816 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,22 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/20250721/severstal-859743775.html
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банк россии, правительство, ликвидность банков, банки
Экономика, Банк России, правительство, ликвидность банков, Банки
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 23 по 29 июля
ЦБ: правительство с 23 по 29 июля предоставит ликвидность банкам на 118 млрд рублей
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 июля предоставит ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 июня по 22 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банковского сектора на 148 миллиардов.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 2,212 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 56 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 816 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,22 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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