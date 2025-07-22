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Второй раз авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате
Второй раз авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате - 22.07.2025, ПРАЙМ
Второй раз авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате, в этом году проект будет работать с 22 по 27 июля на официальном сайте салона. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T01:31+0300
2025-07-22T01:31+0300
2025-07-22T01:31+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате, в этом году проект будет работать с 22 по 27 июля на официальном сайте салона.
Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон" во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Основная цель онлайн-выставки – показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS: самолетостроение; вертолетостроение; космические аппараты и технологии и так далее.
В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.
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бизнес, россия, рф, жуковский, ростех
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, жуковский, Ростех
Второй раз авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате
Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Второй подряд авиасалон МАКС проходит в онлайн-формате, в этом году проект будет работать с 22 по 27 июля на официальном сайте салона.
Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон" во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Основная цель онлайн-выставки – показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS: самолетостроение; вертолетостроение; космические аппараты и технологии и так далее.
В июне прошлого года правительство РФ объявило об отмене проведения авиасалона МАКС в 2024 году. На официальном сайте организаторов мероприятия сообщалось, что проведение XVI Международного авиационно-космического салона МАКС намечено на лето 2025 года. Затем организатор авиасалона сообщил, что в 2024 году он пройдет в режиме онлайн с 23 июля. Проект получил название eMAKS.
Международный авиационно-космический салон - это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском раз в два года.