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СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска
СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска - 22.07.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска
Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T23:45+0300
2025-07-22T23:45+0300
2025-07-22T23:47+0300
политика
илон маск
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и осведомленные источники."Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE - ред.) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии", - говорится в сообщении. Как пишет Bloomberg, об этом предупредила инвесторов принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие "факторы риска" в документы. По словам собеседников агентства, это первый случай использования подобной формулировки в данных тендерных предложениях. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
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илон маск, политика, госуправление, мнение
Политика, Илон Маск, политика, Госуправление, мнение
СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска
Bloomberg: Илон Маск может в будущем вернуться в политику и госуправление
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и осведомленные источники.
"Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE - ред.) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии", - говорится в сообщении.
Как пишет Bloomberg, об этом предупредила инвесторов принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие "факторы риска" в документы. По словам собеседников агентства, это первый случай использования подобной формулировки в данных тендерных предложениях.
В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.
СМИ: Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом