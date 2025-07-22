https://1prime.ru/20250722/mask-859802187.html

СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска

СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска - 22.07.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о политическом будущем Илона Маска

Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T23:45+0300

2025-07-22T23:45+0300

2025-07-22T23:47+0300

политика

илон маск

политика

госуправление

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_80989758acb209a25e551a1c4ac2d6ce.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск может в будущем вернуться в политику и государственное управление, передает агентство Bloomberg со ссылкой на документы и осведомленные источники."Маск ранее занимал должность старшего советника президента США Дональда Трампа в связи с работой в департаменте государственной эффективности (DOGE - ред.) и в будущем может занимать аналогичные должности, посвящая им значительное количество времени и энергии", - говорится в сообщении. Как пишет Bloomberg, об этом предупредила инвесторов принадлежащая Маску компания SpaceX, добавив соответствующие "факторы риска" в документы. По словам собеседников агентства, это первый случай использования подобной формулировки в данных тендерных предложениях. В начале июля Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, он уже официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". Маск 29 мая заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего в департаменте государственной эффективности США (DOGE) подходит к концу, и поблагодарил Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства.

https://1prime.ru/20250716/mask--859556378.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, политика, госуправление, мнение