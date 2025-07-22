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Медь дешевеет во вторник на фоне укрепления доллара
Медь дешевеет во вторник на фоне укрепления доллара - 22.07.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет во вторник на фоне укрепления доллара
Стоимость меди опускается во вторник на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:51+0300
2025-07-22T09:51+0300
2025-07-22T09:51+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,35%, до 5,618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.40 мск рос на 0,11% - до 97,96 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,31%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки для держателей иностранных валют. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,83%, до 9 860 долларов, алюминия - на 0,65%, до 2 646,5 доллара, стоимость цинка - на 0,71%, до 2 838,5 доллара.
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медь, рынок, торги
Экономика, медь, Рынок, Торги
Медь дешевеет во вторник на фоне укрепления доллара
Стоимость меди снижается во вторник на фоне укрепления доллара
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди опускается во вторник на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.40 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,35%, до 5,618 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 9.40 мск рос на 0,11% - до 97,96 пункта, а к иене доллар дорожал на 0,31%. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки для держателей иностранных валют.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,83%, до 9 860 долларов, алюминия - на 0,65%, до 2 646,5 доллара, стоимость цинка - на 0,71%, до 2 838,5 доллара.
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