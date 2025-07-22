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"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте
"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил положительный аспект украинского конфликта. Его слова приводит портал Euractiv."Если в этой ужасной войне на Украине и... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T13:12+0300
2025-07-22T13:12+0300
2025-07-22T13:12+0300
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фридрих мерц
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил положительный аспект украинского конфликта. Его слова приводит портал Euractiv."Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев", — сказал он.Ранее, в июне, депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес констатировал отсутствие у Европы четкого плана по разрешению украинского кризиса.Тем временем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что мировое сообщество испытывает усталость от темы Украины. Аналогичную точку зрения выразил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, подчеркнув рост утомления Запада по поводу украинского конфликта.
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украина, германия, фридрих мерц, европа
Политика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕВРОПА
"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте
Мерц увидел пользу от конфликта на Украине в объединении Европы
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил положительный аспект украинского конфликта. Его слова приводит портал Euractiv
.
"Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев", — сказал он.
Ранее, в июне, депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес констатировал отсутствие у Европы четкого плана по разрешению украинского кризиса.
Тем временем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что мировое сообщество испытывает усталость от темы Украины.
Аналогичную точку зрения выразил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, подчеркнув рост утомления Запада по поводу украинского конфликта.
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