https://1prime.ru/20250722/merts-859781555.html

"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте

"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Что-то хорошее": Мерц попытался найти плюсы в украинском конфликте

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил положительный аспект украинского конфликта. Его слова приводит портал Euractiv."Если в этой ужасной войне на Украине и... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T13:12+0300

2025-07-22T13:12+0300

2025-07-22T13:12+0300

политика

украина

германия

фридрих мерц

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fef539db003a1071fc0325aef949e2a.jpg

МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил положительный аспект украинского конфликта. Его слова приводит портал Euractiv."Если в этой ужасной войне на Украине и есть что-то хорошее, так это то, что она объединяет нас, европейцев", — сказал он.Ранее, в июне, депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес констатировал отсутствие у Европы четкого плана по разрешению украинского кризиса.Тем временем министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что мировое сообщество испытывает усталость от темы Украины. Аналогичную точку зрения выразил первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов, подчеркнув рост утомления Запада по поводу украинского конфликта.

https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859773608.html

украина

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, германия, фридрих мерц, европа