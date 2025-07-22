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На Украине потерпел крушение истребитель Mirage 2000, сообщили ВСУ - 22.07.2025, ПРАЙМ
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На Украине потерпел крушение истребитель Mirage 2000, сообщили ВСУ
На Украине потерпел крушение истребитель Mirage 2000, сообщили ВСУ - 22.07.2025, ПРАЙМ
На Украине потерпел крушение истребитель Mirage 2000, сообщили ВСУ
Французский истребитель Mirage 2000 воздушных сил ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба воздушных сил ВСУ. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T23:20+0300
2025-07-22T23:20+0300
происшествия
украина
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Французский истребитель Mirage 2000 воздушных сил ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба воздушных сил ВСУ. "Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", - утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил. Как добавили в ведомстве, поисково-спасательный отряд нашел летчика, его состояние оценивают как удовлетворительное. Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения. Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, всу, крушение
Происшествия, УКРАИНА, ВСУ, крушение
23:20 22.07.2025
 
На Украине потерпел крушение истребитель Mirage 2000, сообщили ВСУ

ВСУ: на Украине потерпел крушение истребитель Mirage 2000

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИстребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Французский истребитель Mirage 2000 воздушных сил ВСУ потерпел крушение в Волынской области на западе Украины, сообщила пресс-служба воздушных сил ВСУ.
"Вечером 22 июля 2025 года во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался", - утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале воздушных сил.
Как добавили в ведомстве, поисково-спасательный отряд нашел летчика, его состояние оценивают как удовлетворительное. Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения.
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПроисшествияУКРАИНАВСУкрушение
 
 
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