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Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна

Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна - 22.07.2025, ПРАЙМ

Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по дальневосточным регионам отправится в Забайкальский край, где во вторник проведет совещание о... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T00:18+0300

2025-07-22T00:18+0300

2025-07-22T00:18+0300

экономика

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по дальневосточным регионам отправится в Забайкальский край, где во вторник проведет совещание о развитии экспорта зерна. Глава кабмина накануне работал в Амурской области. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган". Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Во вторник Мишустин прибудет в Читу, где у него запланировано совещание о развитии экспорта зерна. Также в рабочем графике главы правительства посещение Забайкальского краевого перинатального центра и беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Сопровождать премьера в этой поездке будут глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков. ЭКСПОРТ ЗЕРНА Лут в июле сообщила, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. Минсельхоз надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды, говорила глава министерства в мае. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 июля, составляет 0 рублей, кукурузы - 947,1 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. Недавно Минсельхоз сообщил, что пошлина на экспорт пшеницы и ячменя на период с 23 по 29 июля останется нулевой, на кукурузу - снизится до 840,8 рубля за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225 долларов за тонну, на ячмень - 192,9 доллара, на кукурузу - 231,7 доллара за тонну. ЕЖЕГОДНЫЕ ПОЕЗДКИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.

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