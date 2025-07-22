https://1prime.ru/20250722/mishustin-859768820.html
Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна
Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по дальневосточным регионам отправится в Забайкальский край, где во вторник проведет совещание о... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T00:18+0300
2025-07-22T00:18+0300
2025-07-22T00:18+0300
экономика
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по дальневосточным регионам отправится в Забайкальский край, где во вторник проведет совещание о развитии экспорта зерна.
Глава кабмина накануне работал в Амурской области. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган".
Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Во вторник Мишустин прибудет в Читу, где у него запланировано совещание о развитии экспорта зерна. Также в рабочем графике главы правительства посещение Забайкальского краевого перинатального центра и беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Сопровождать премьера в этой поездке будут глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.
ЭКСПОРТ ЗЕРНА
Лут в июле сообщила, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. Минсельхоз надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды, говорила глава министерства в мае.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 июля, составляет 0 рублей, кукурузы - 947,1 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. Недавно Минсельхоз сообщил, что пошлина на экспорт пшеницы и ячменя на период с 23 по 29 июля останется нулевой, на кукурузу - снизится до 840,8 рубля за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225 долларов за тонну, на ячмень - 192,9 доллара, на кукурузу - 231,7 доллара за тонну.
ЕЖЕГОДНЫЕ ПОЕЗДКИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.
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россия, амурская область, дальний восток, рф, михаил мишустин, василий орлов, оксана лут, минсельхоз, минвостокразвития, банк россия
Экономика, РОССИЯ, Амурская область, Дальний Восток, РФ, Михаил Мишустин, Василий Орлов, Оксана Лут, Минсельхоз, Минвостокразвития, банк Россия
Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна
Мишустин проведет совещание о развитии экспорта зерна в Забайкалье
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по дальневосточным регионам отправится в Забайкальский край, где во вторник проведет совещание о развитии экспорта зерна.
Глава кабмина накануне работал в Амурской области. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган".
Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Во вторник Мишустин прибудет в Читу, где у него запланировано совещание о развитии экспорта зерна. Также в рабочем графике главы правительства посещение Забайкальского краевого перинатального центра и беседа с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Сопровождать премьера в этой поездке будут глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Лут в июле сообщила, что министерство сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2025 году порядка 135 миллионов тонн, в том числе пшеницы - 90 миллионов тонн. Минсельхоз надеется, что в 2025 году показатели урожая зерна превысят прошлогодние - при условии ожидаемой хорошей погоды, говорила глава министерства в мае.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 16 по 22 июля, составляет 0 рублей, кукурузы - 947,1 рубля за тонну, ячменя - 0 рублей. Недавно Минсельхоз сообщил, что пошлина на экспорт пшеницы и ячменя на период с 23 по 29 июля останется нулевой, на кукурузу - снизится до 840,8 рубля за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225 долларов за тонну, на ячмень - 192,9 доллара, на кукурузу - 231,7 доллара за тонну.
ЕЖЕГОДНЫЕ ПОЕЗДКИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.