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Мишустин прилетел в Забайкалье - 22.07.2025, ПРАЙМ
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Мишустин прилетел в Забайкалье
Мишустин прилетел в Забайкалье - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин прилетел в Забайкалье
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам. | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T07:18+0300
2025-07-22T07:18+0300
экономика
россия
амурская область
дальний восток
благовещенск
михаил мишустин
оксана лут
алексей чекунков
минсельхоз
минвостокразвития
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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам. Глава кабмина во вторник проведет здесь совещание о развитии экспорта зерна. Также в Чите Мишустин посетит Забайкальский краевой перинатальный центр и проведет отдельную встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Вместе с премьером в регионе будут работать и некоторые члены правительства - глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков. Глава кабмина в понедельник посетил Амурскую область. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган". Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
амурская область
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россия, амурская область, дальний восток, благовещенск, михаил мишустин, оксана лут, алексей чекунков, минсельхоз, минвостокразвития
Экономика, РОССИЯ, Амурская область, Дальний Восток, Благовещенск, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Алексей Чекунков, Минсельхоз, Минвостокразвития
07:18 22.07.2025
 
Мишустин прилетел в Забайкалье

Мишустин прилетел в Забайкалье в рамках ежегодной рабочей поездки

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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин из Благовещенска прилетел в Забайкальский край в рамках ежегодной рабочей поездки по дальневосточным регионам.
Глава кабмина во вторник проведет здесь совещание о развитии экспорта зерна. Также в Чите Мишустин посетит Забайкальский краевой перинатальный центр и проведет отдельную встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Вместе с премьером в регионе будут работать и некоторые члены правительства - глава Минсельхоза Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин и руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Глава кабмина в понедельник посетил Амурскую область. Мишустин осмотрел строящийся терминал международного аэропорта в Благовещенске, посетил автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган" - один из ключевых погранпереходов на границе России и Китая, а также ознакомился с работой крупнейшего на Дальнем Востоке логистического хаба "Каникурган".
Кроме того, премьер в столице Приамурья посетил строящийся Дом российско-китайской дружбы и провел отдельную встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым.
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
 
ЭкономикаРОССИЯАмурская областьДальний ВостокБлаговещенскМихаил МишустинОксана ЛутАлексей ЧекунковМинсельхозМинвостокразвития
 
 
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