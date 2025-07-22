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Мишустин сообщил о планах развития инфраструктуры для матерей и детей
Мишустин сообщил о планах развития инфраструктуры для матерей и детей - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о планах развития инфраструктуры для матерей и детей
Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T10:46+0300
2025-07-22T10:46+0300
2025-07-22T10:46+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер во вторник в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Во время посещения медучреждения Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы. "Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - сказал он. Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава кабмина, и этот процесс идет. "В целом, мы продолжим мониторить эту ситуацию. Самое главное - это здоровье. Вы сегодня обрадовали цифрами по младенческой смертности - она у нас все меньше и меньше", - отметил Мишустин, обращаясь к главврачу перинатального центра Елене Агафоновой. Что касается именно Забайкальского края, продолжил он, в регионе будут переоснащены два перинатальных центра. "Двести миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", - пообещал глава кабмина.
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россия, михаил мишустин, общество , дети
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Общество , дети
Мишустин сообщил о планах развития инфраструктуры для матерей и детей
Мишустин: на развитие инфраструктуры для матерей и детей будет выделено 147 млн рублей
ЧИТА, 22 июл - ПРАЙМ. Власти России направят 147 миллиардов рублей в ближайшие шесть лет на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник в рамках поездки в Читу посетил Забайкальский краевой перинатальный центр. Во время посещения медучреждения Мишустин отметил, что на охрану материнства и детства нацелены все ресурсы государства, соответствующие нацпроекты и программы.
"Мы занимаемся оснащением перинатальных центров. Всего до 2030 года будет выделено 147 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры для матерей и детей, в том числе на оснащение 142 перинатальных центров в стране", - сказал он.
Только на 2025 год в бюджете предусмотрено 26 миллиардов рублей на оснащение 91 перинатального центра в 56 регионах, отметил глава кабмина, и этот процесс идет.
"В целом, мы продолжим мониторить эту ситуацию. Самое главное - это здоровье. Вы сегодня обрадовали цифрами по младенческой смертности - она у нас все меньше и меньше", - отметил Мишустин, обращаясь к главврачу перинатального центра Елене Агафоновой.
Что касается именно Забайкальского края, продолжил он, в регионе будут переоснащены два перинатальных центра.
"Двести миллионов уже выделено, 137 миллионов выделено на этот центр, около 100 единиц оборудования, я знаю, что вы закупаете, оборудование современное. И дальше будем продолжать поддерживать в том числе и ваш центр", - пообещал глава кабмина.
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