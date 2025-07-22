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Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России
Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России
Бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России в рамках встречи с молодежью из Вологодской... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T00:48+0300
2025-07-22T00:48+0300
2025-07-22T00:48+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России в рамках встречи с молодежью из Вологодской области.
Под "чеболями" обычно понимают многоотраслевые холдинги, объединяющие ресурсы (производство, оптовые продажи, розницу, финансы) под контролем одной крупной бизнес-структуры, которая влияет на значительную часть национальной экономики. Термин пришёл из Азии.
"Если вы спрашиваете о том, или имеете в виду, что она у нас происходит или произошла, то я с вами согласен, она у нас произошла, похоже … Происходит ли "чеболизация" в России? По факту - да, у нас есть явное доминирование больших корпораций, доли малого и среднего бизнеса явно недостаточно … для дальнейшего прогресса важна доля малого и среднего бизнеса", - ответил Мордашов на вопрос о своем отношении к "чеболизации" в России.
По его словам, именно благодаря "чеболизации" экономика Южной Кореи когда-то продемонстрировала колоссальный прогресс, однако затем началось огромное количество коррупционных скандалов. Мордашов отметил, что у данного явления есть как свои плюсы, так и минусы. Тем не менее в качестве главной проблемы "чеболей" он выделил сильное искажение конкуренции, ее ограничение в пользу крупных корпораций.
Говоря о ситуации в России, Мордашов высказал опасения о повторении южнокорейского сценария. "С одной стороны ограничения (конкуренции - ред.) все эти понятны, и в известной степени неизбежны, но с другой стороны, очень важно соблюсти баланс и не залезть слишком далеко, повторив южнокорейские риски, и ограничив конкуренцию за счет "чеболизации" страны", - сказал он.
По его словам, усиление конкуренции в России при неизбежности ограничений - это серьезный вызов для страны, поэтому необходимо создать конкурентную среду равных возможностей, которая, в свою очередь, поможет расцвести малому и среднему бизнесу. Кроме того, важен диалог между бизнесом, властями и различными частями общества.
Ранее первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в интервью РИА Новости заявил, что Россия движется в сторону "чеболизации" экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны.
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россия, вологодская область, азия, южная корея, алексей мордашов, северсталь, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Вологодская область, АЗИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Алексей Мордашов, Северсталь, Минпромторг
Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России
Глава совета директоров "Северстали" Мордашов заявил о рисках "чеболизации" в России
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Бизнесмен и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов рассказал о рисках "чеболизации" в России в рамках встречи с молодежью из Вологодской области.
Под "чеболями" обычно понимают многоотраслевые холдинги, объединяющие ресурсы (производство, оптовые продажи, розницу, финансы) под контролем одной крупной бизнес-структуры, которая влияет на значительную часть национальной экономики. Термин пришёл из Азии.
"Если вы спрашиваете о том, или имеете в виду, что она у нас происходит или произошла, то я с вами согласен, она у нас произошла, похоже … Происходит ли "чеболизация" в России? По факту - да, у нас есть явное доминирование больших корпораций, доли малого и среднего бизнеса явно недостаточно … для дальнейшего прогресса важна доля малого и среднего бизнеса", - ответил Мордашов на вопрос о своем отношении к "чеболизации" в России.
По его словам, именно благодаря "чеболизации" экономика Южной Кореи когда-то продемонстрировала колоссальный прогресс, однако затем началось огромное количество коррупционных скандалов. Мордашов отметил, что у данного явления есть как свои плюсы, так и минусы. Тем не менее в качестве главной проблемы "чеболей" он выделил сильное искажение конкуренции, ее ограничение в пользу крупных корпораций.
Говоря о ситуации в России, Мордашов высказал опасения о повторении южнокорейского сценария. "С одной стороны ограничения (конкуренции - ред.) все эти понятны, и в известной степени неизбежны, но с другой стороны, очень важно соблюсти баланс и не залезть слишком далеко, повторив южнокорейские риски, и ограничив конкуренцию за счет "чеболизации" страны", - сказал он.
По его словам, усиление конкуренции в России при неизбежности ограничений - это серьезный вызов для страны, поэтому необходимо создать конкурентную среду равных возможностей, которая, в свою очередь, поможет расцвести малому и среднему бизнесу. Кроме того, важен диалог между бизнесом, властями и различными частями общества.
Ранее первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в интервью РИА Новости заявил, что Россия движется в сторону "чеболизации" экономики, толчком к ее развитию стали санкционные ограничения против страны.