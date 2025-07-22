https://1prime.ru/20250722/mosbirzha-859792485.html

Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости

Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости - 22.07.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости

Московская биржа в рамках совместной с Банком России инициативы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских компаний, начинает с 22... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T17:08+0300

2025-07-22T17:08+0300

2025-07-22T17:08+0300

экономика

мосбиржа

банк россии

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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Московская биржа в рамках совместной с Банком России инициативы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских компаний, начинает с 22 июля расчет и публикацию индекса создания стоимости, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа 22 июля начинает расчет и публикацию индекса Мосбиржи создания стоимости. Индекс разработан и рассчитывается в рамках программы создания акционерной стоимости – совместной инициативы Банка России и Московской биржи, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских публичных компаний, увеличение их акционерной стоимости", - говорится в сообщении. "Банк России рассматривал несколько десятков компаний из финансового и нефинансового секторов для участия в программе", - рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева. А согласно данным биржи, в расчет индекса вошли акции Мосбижи, "Эн+", "ЭсЭфАй", "Европлана", МТС-банка, "Промомеда". "По результатам рассмотрения заявок отбор прошли несколько эмитентов, демонстрирующих необходимое институциональное качество. Надеемся, что из них вырастет новое поколение "голубых фишек" - компаний, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления и заинтересованы в росте своей инвестиционной привлекательности", - также сказала Абашеева. "Статус участника программы подразумевает особую ответственность советов директоров и менеджмента компаний перед всем рынком, и в первую очередь перед акционерами", - сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. "Включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров. Это стимулирует рост прозрачности и ответственности среди эмитентов, что особенно важно для дальнейшего развития инвестиционного климата в стране", - добавила она. Уточняется, что в дальнейшем решение о включении акций в индекс будет приниматься комитетом, состоящим из представителей Московской биржи, Банка России и рейтингового агентства АКРА. Комитет будет оценивать корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели. В индекс могут попасть эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга Московской биржи, а подтверждение статуса "участника программы" потребуется как минимум раз в год, пояснила также торговая площадка.

https://1prime.ru/20250721/mosbirzha-859740674.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, банк россии