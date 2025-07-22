https://1prime.ru/20250722/mosbirzha-859792485.html
Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости
Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости - 22.07.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости
Московская биржа в рамках совместной с Банком России инициативы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских компаний, начинает с 22... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T17:08+0300
2025-07-22T17:08+0300
2025-07-22T17:08+0300
экономика
мосбиржа
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Московская биржа в рамках совместной с Банком России инициативы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских компаний, начинает с 22 июля расчет и публикацию индекса создания стоимости, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа 22 июля начинает расчет и публикацию индекса Мосбиржи создания стоимости. Индекс разработан и рассчитывается в рамках программы создания акционерной стоимости – совместной инициативы Банка России и Московской биржи, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских публичных компаний, увеличение их акционерной стоимости", - говорится в сообщении. "Банк России рассматривал несколько десятков компаний из финансового и нефинансового секторов для участия в программе", - рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева. А согласно данным биржи, в расчет индекса вошли акции Мосбижи, "Эн+", "ЭсЭфАй", "Европлана", МТС-банка, "Промомеда". "По результатам рассмотрения заявок отбор прошли несколько эмитентов, демонстрирующих необходимое институциональное качество. Надеемся, что из них вырастет новое поколение "голубых фишек" - компаний, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления и заинтересованы в росте своей инвестиционной привлекательности", - также сказала Абашеева. "Статус участника программы подразумевает особую ответственность советов директоров и менеджмента компаний перед всем рынком, и в первую очередь перед акционерами", - сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына. "Включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров. Это стимулирует рост прозрачности и ответственности среди эмитентов, что особенно важно для дальнейшего развития инвестиционного климата в стране", - добавила она. Уточняется, что в дальнейшем решение о включении акций в индекс будет приниматься комитетом, состоящим из представителей Московской биржи, Банка России и рейтингового агентства АКРА. Комитет будет оценивать корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели. В индекс могут попасть эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга Московской биржи, а подтверждение статуса "участника программы" потребуется как минимум раз в год, пояснила также торговая площадка.
https://1prime.ru/20250721/mosbirzha-859740674.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_107:0:1528:1066_1920x0_80_0_0_c1ac923490693232eebd84264acd591f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, банк россии
Экономика, Мосбиржа, Банк России
Мосбиржа начала расчет индекса создания стоимости
Мосбиржа в рамках совместной инициативы с ЦБ начала расчет индекса создания стоимости
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Московская биржа в рамках совместной с Банком России инициативы, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских компаний, начинает с 22 июля расчет и публикацию индекса создания стоимости, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа 22 июля начинает расчет и публикацию индекса Мосбиржи создания стоимости. Индекс разработан и рассчитывается в рамках программы создания акционерной стоимости – совместной инициативы Банка России и Московской биржи, направленной на повышение инвестиционной привлекательности российских публичных компаний, увеличение их акционерной стоимости", - говорится в сообщении.
"Банк России рассматривал несколько десятков компаний из финансового и нефинансового секторов для участия в программе", - рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева.
А согласно данным биржи, в расчет индекса вошли акции Мосбижи, "Эн+", "ЭсЭфАй", "Европлана", МТС-банка, "Промомеда".
"По результатам рассмотрения заявок отбор прошли несколько эмитентов, демонстрирующих необходимое институциональное качество. Надеемся, что из них вырастет новое поколение "голубых фишек" - компаний, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления и заинтересованы в росте своей инвестиционной привлекательности", - также сказала Абашеева.
"Статус участника программы подразумевает особую ответственность советов директоров и менеджмента компаний перед всем рынком, и в первую очередь перед акционерами", - сказала старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына.
"Включение акций в индекс создания стоимости означает, что компании демонстрируют высокие стандарты корпоративного управления, финансовой дисциплины и долгосрочной ориентации на создание ценности для акционеров. Это стимулирует рост прозрачности и ответственности среди эмитентов, что особенно важно для дальнейшего развития инвестиционного климата в стране", - добавила она.
Уточняется, что в дальнейшем решение о включении акций в индекс будет приниматься комитетом, состоящим из представителей Московской биржи, Банка России и рейтингового агентства АКРА. Комитет будет оценивать корпоративное управление, уровень информационной прозрачности эмитента и его финансово-экономические показатели.
В индекс могут попасть эмитенты, акции которых включены в первый или второй уровень листинга Московской биржи, а подтверждение статуса "участника программы" потребуется как минимум раз в год, пояснила также торговая площадка.
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Лензолота"