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МВД назвало эффективный способ защиты от уловок мошенников - 22.07.2025, ПРАЙМ
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МВД назвало эффективный способ защиты от уловок мошенников
МВД назвало эффективный способ защиты от уловок мошенников - 22.07.2025, ПРАЙМ
МВД назвало эффективный способ защиты от уловок мошенников
Для защиты от мошенников можно использовать принцип "никому не доверяй без проверки", рекомендует управление по организации борьбы с противоправным... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T09:32+0300
2025-07-22T09:40+0300
мошенничество
мвд
общество
мошеннические схемы
мошенники
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Для защиты от мошенников можно использовать принцип "никому не доверяй без проверки", рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Не доверяйте "официальным" сообщениям вслепую. Получили звонок из "банка" с просьбой обновить данные? Или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли", - советуют в МВД. Правоохранители предупреждают, что не следует доверять даже своим паролям. Слишком простые пароли, например, "123456", - подарок для хакеров. "Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте", - рекомендуют правоохранители. Также в МВД советуют не стесняться спрашивать подтверждения слов собеседника. Например, при разговоре с неизвестными от имени организации с какими-нибудь требованиями, можно с спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части, и проверить данную информацию. "Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи, - остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение – это задача мошенников. Не стоит им помогать!" - заключили в ведомстве.
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мвд, общество , мошеннические схемы, мошенники
Мошенничество, МВД, Общество , мошеннические схемы, мошенники
09:32 22.07.2025 (обновлено: 09:40 22.07.2025)
 
МВД назвало эффективный способ защиты от уловок мошенников

МВД: для защиты от мошенников стоит использовать принцип "не доверяй без проверки"

© РИА Новости . Сгенерировано ИИТелефонный мошенник и его жертва
Телефонный мошенник и его жертва - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Для защиты от мошенников можно использовать принцип "никому не доверяй без проверки", рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Не доверяйте "официальным" сообщениям вслепую. Получили звонок из "банка" с просьбой обновить данные? Или сообщение от "друга" с просьбой перевести деньги? Не торопитесь выполнять инструкции. Перезвоните в банк или другу и уточните, действительно ли они это отправляли", - советуют в МВД.
Правоохранители предупреждают, что не следует доверять даже своим паролям. Слишком простые пароли, например, "123456", - подарок для хакеров.
"Интернет-услуга требует паспортных данных? Магазин просит полное имя, адрес и номер телефона? Подумайте: действительно ли это необходимо? Если нет - не предоставляйте", - рекомендуют правоохранители.
Также в МВД советуют не стесняться спрашивать подтверждения слов собеседника. Например, при разговоре с неизвестными от имени организации с какими-нибудь требованиями, можно с спросить у звонящего юридический и фактический адрес, ФИО руководителя, или, в случае со звонками из правоохранительных органов, номер телефона дежурной части, и проверить данную информацию.
"Доверяйте своим сомнениям. Если любая информация кажется вам странной, несвоевременной, неуместной или поступающей по необычным каналам связи, - остановитесь. Заставить вас торопиться и принимать необдуманное решение – это задача мошенников. Не стоит им помогать!" - заключили в ведомстве.
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