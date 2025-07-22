https://1prime.ru/20250722/nabu-859802018.html
"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС
"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС - 22.07.2025, ПРАЙМ
"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС
Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины в связи ликвидацией антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Об этом рассказывается в публикации... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T23:28+0300
2025-07-22T23:28+0300
2025-07-22T23:49+0300
политика
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины в связи ликвидацией антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Об этом рассказывается в публикации британского консервативного журнала Spectator.Как отмечается в статье, "Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе". При этом подчеркивается, что главу киевского режима отговаривали от этого шага и украинское гражданское общество, и различные западные антикоррупционные организации, и независимые украинские СМИ, и представители западных дипмиссий. Зеленскому Ему, как пишут авторы материала, объясняли все последствия его действий в отношении НАБУ и САП, предупреждали, что принятие закона об урезании полномочий этим агентствам способно перечеркнуть перспективы вступления Украины в ЕС, привести к отмене ее безвизового режима и даже вызвать введение Европой санкции в отношении Киева.Тем не менее, с сожалением указывается в статье, Зеленский не прислушался к этим доводам и предупреждениям и сделал то, что сделал.По сообщению нардепа Ярослава Железняка, во вторник Верховная рада проголосовала за законопроект, по сути, уничтожающий независимость НАБУ и САП.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС
Spectator: ЕС может ввести санкции против Украины из-за ликвидации НАБУ
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ.
Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины в связи ликвидацией антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Об этом рассказывается в публикации британского консервативного журнала Spectator
.
Как отмечается в статье, "Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе".
При этом подчеркивается, что главу киевского режима отговаривали от этого шага и украинское гражданское общество, и различные западные антикоррупционные организации, и независимые украинские СМИ, и представители западных дипмиссий.
Зеленскому Ему, как пишут авторы материала, объясняли все последствия его действий в отношении НАБУ и САП, предупреждали, что принятие закона об урезании полномочий этим агентствам способно перечеркнуть перспективы вступления Украины в ЕС, привести к отмене ее безвизового режима и даже вызвать введение Европой санкции в отношении Киева.
Тем не менее, с сожалением указывается в статье, Зеленский не прислушался к этим доводам и предупреждениям и сделал то, что сделал.
По сообщению нардепа Ярослава Железняка, во вторник Верховная рада проголосовала за законопроект, по сути, уничтожающий независимость НАБУ и САП.
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