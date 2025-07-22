https://1prime.ru/20250722/nabu-859802018.html

"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС

"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС - 22.07.2025, ПРАЙМ

"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС

Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины в связи ликвидацией антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Об этом рассказывается в публикации... | 22.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-22T23:28+0300

2025-07-22T23:28+0300

2025-07-22T23:49+0300

политика

украина

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции в отношении Украины в связи ликвидацией антикоррупционных агентств НАБУ и САП. Об этом рассказывается в публикации британского консервативного журнала Spectator.Как отмечается в статье, "Зеленский, похоже, крупно просчитался в оценке последствий для своих спонсоров на Западе". При этом подчеркивается, что главу киевского режима отговаривали от этого шага и украинское гражданское общество, и различные западные антикоррупционные организации, и независимые украинские СМИ, и представители западных дипмиссий. Зеленскому Ему, как пишут авторы материала, объясняли все последствия его действий в отношении НАБУ и САП, предупреждали, что принятие закона об урезании полномочий этим агентствам способно перечеркнуть перспективы вступления Украины в ЕС, привести к отмене ее безвизового режима и даже вызвать введение Европой санкции в отношении Киева.Тем не менее, с сожалением указывается в статье, Зеленский не прислушался к этим доводам и предупреждениям и сделал то, что сделал.По сообщению нардепа Ярослава Железняка, во вторник Верховная рада проголосовала за законопроект, по сути, уничтожающий независимость НАБУ и САП.

https://1prime.ru/20250722/zelenskiy-859782335.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, евросоюз