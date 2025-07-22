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НАТО все еще согласовывает поставку боеприпасов Украине, пишут СМИ
НАТО все еще согласовывает поставку боеприпасов Украине, пишут СМИ - 22.07.2025, ПРАЙМ
НАТО все еще согласовывает поставку боеприпасов Украине, пишут СМИ
НАТО все еще согласовывает поставку Киеву военной помощи, а именно боеприпасов и артиллерийских патронов, она включает помощь США, которая ранее была... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T10:50+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. НАТО все еще согласовывает поставку Киеву военной помощи, а именно боеприпасов и артиллерийских патронов, она включает помощь США, которая ранее была приостановлена, передает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника НАТО. "Пока Украина ждет системы Patriot (американские системы ПВО - ред.), высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что альянс все еще согласовывает поставку другой военной помощи - боеприпасов и артиллерийских патронов - включая помощь от США, которая была ранее приостановлена на небольшой срок", - заявило агентство. Ранее новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе американский генерал Алексис Гринкевич сообщил, что подготовка к быстрой переброске систем ПВО Patriot на Украину ведётся в тесном сотрудничестве с Германией, передавало агентство Рейтер. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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нато, украина, сша, поставки оружия украине
Вооружения, НАТО, УКРАИНА, США, поставки оружия Украине
НАТО все еще согласовывает поставку боеприпасов Украине, пишут СМИ
AP: НАТО все еще согласовывает военную помощь Киеву, включая помощь от США
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ.
НАТО все еще согласовывает поставку Киеву военной помощи, а именно боеприпасов и артиллерийских патронов, она включает помощь США, которая ранее была приостановлена, передает агентство Associated Press
со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника НАТО.
"Пока Украина ждет системы Patriot (американские системы ПВО - ред.), высокопоставленный чиновник НАТО сказал, что альянс все еще согласовывает поставку другой военной помощи - боеприпасов и артиллерийских патронов - включая помощь от США, которая была ранее приостановлена на небольшой срок", - заявило агентство.
Ранее новый командующий объединенными вооруженными силами (ОВС НАТО) в Европе американский генерал Алексис Гринкевич сообщил, что подготовка к быстрой переброске систем ПВО Patriot на Украину ведётся в тесном сотрудничестве с Германией, передавало агентство Рейтер.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение".
Ранее Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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