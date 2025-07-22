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Сеть "Винлаб" восстанавливает работу после хакерской атаки
Сеть "Винлаб" восстанавливает работу после хакерской атаки - 22.07.2025, ПРАЙМ
Сеть "Винлаб" восстанавливает работу после хакерской атаки
Novabev Group, которой принадлежит ритейлер "Винлаб", постепенно возобновляет работу этой сети после хакерской атаки: уже открыты более 100 магазинов,... | 22.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-22T11:59+0300
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МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Novabev Group, которой принадлежит ритейлер "Винлаб", постепенно возобновляет работу этой сети после хакерской атаки: уже открыты более 100 магазинов, планируется выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия в течение недели, сообщила компания. "Более 100 торговых точек "Винлаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах - новые открытия происходят в режиме нон-стоп. В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что покупки в магазинах осуществляются в привычном формате, в том числе полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная программа. Официальный сайт ритейлера пока работает в режиме каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений, уточнила Novabev Group.
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Сеть "Винлаб" восстанавливает работу после хакерской атаки
Novabev Group возобновила работу ретейлера "Винлаб" после хакерской атаки
МОСКВА, 22 июл - ПРАЙМ. Novabev Group, которой принадлежит ритейлер "Винлаб", постепенно возобновляет работу этой сети после хакерской атаки: уже открыты более 100 магазинов, планируется выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия в течение недели, сообщила компания.
"Более 100 торговых точек "Винлаб" возобновили работу в Москве, Московской области, Хабаровске, Владивостоке и других городах - новые открытия происходят в режиме нон-стоп. В течение недели сеть планирует выйти на полноценный рабочий режим во всех регионах присутствия", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что покупки в магазинах осуществляются в привычном формате, в том числе полностью сохранены ассортимент, качество обслуживания и дисконтная программа.
Официальный сайт ритейлера пока работает в режиме каталога, а обновленная версия мобильного приложения находится на финальной стадии модерации в магазинах приложений, уточнила Novabev Group.
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